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台北市內湖發生甯姓婦人和曾姓女兒遭詐騙輕生案，昨（10）日內湖分局警方逮捕35歲楊姓以及20歲黃姓兩名車手，移送士林地檢署複訊，檢方對黃男聲押禁見、令楊男5萬元交保、限制住居，法院審理後，裁定黃男羈押禁見。本月8日內湖發生的母女雙屍命案，因該對母女生前誤信假冒網紅的詐騙集團，被騙走畢生積蓄1200萬元，報警竟遭警員嘲諷，決定走上絕路，此事件引發熱議討論，而內湖分局不只對劉姓員警及港乾所所長連坐懲處，也火速於案發兩日後，逮捕涉案4名詐騙車手，10日上午警方在桃園、汐止拘提35歲楊姓及20歲黃姓男子，據查2人分別在8月向被害人收取20萬元、40萬元；隨後警方在新竹、高雄，也逮捕18歲謝姓、24歲王姓兩名嫌犯，謝男在8月初向被害人收款50萬元，王嫌則在8月底又收款100萬元，據了解相關人等共計10人，目前有5人在監服刑。士林地檢署複訊後認有串證、反覆實施之虞，依刑法加重詐欺、偽造文書、違反組織犯罪條例、違反洗錢防制法等罪嫌，對黃男聲押禁見、令楊男5萬元交保。士林地院10日晚間開庭審理，法官認為黃男涉嫌重大，對自身行為控制能力不佳，有反覆實施可能，有事實足認有滅證可能，且本案有共犯未到案，另考量詐團仍可能以通訊軟體聯繫黃男，審酌維護社會秩序及黃男人身自由保障，依比例原則衡量後，裁定黃男羈押，禁止接見通信。