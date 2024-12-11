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韓國總統尹錫悅於3日宣布戒嚴，震驚國際並在韓國政壇引發大規模動盪。然而，北韓對此事始終保持沉默，時隔一週後官媒朝中社才於今（11）日首度報導此事，批評尹錫悅「將法西斯獨裁政權的槍口對準人民」。根據《韓聯社》報導，北韓官媒朝中社在報導中提到，「陷入嚴重統治危機和彈劾危機的尹錫悅傀儡，突如其然地宣布緊急戒嚴令，將法西斯獨裁政權的槍口毫不猶豫地指向人民，發生了這樣令人震驚的事件，使整個傀儡南朝鮮陷入一片哀鴻遍野」。朝中社的報導多是重複了韓國媒體與國際媒體之前的內容，詳細介紹了戒嚴風波的始末，以及後續彈劾案的發展，包括首爾街頭出現燭光集會與示威活動，以及戒嚴過程中軍隊參與了封鎖國會等等。朝中社還結論，「南朝鮮的脆弱暴露無遺，尹錫悅突然宣布戒嚴令是絕望的表現，政治生命可能提早結束」，突顯韓國的混亂局面。值得注意的是，報導中並未刊登韓國抗議民眾對抗部隊的照片，被認為是北韓當局不想讓國內民眾看到反抗軍隊的普通市民形象。