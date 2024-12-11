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▲一隻阿圓（右）爆出與陳百祥（左）同居戀愛中，兩人未否認，只希望外界多給一點空間。（圖／一隻阿圓、百祥IG）

▲百祥（前中）過去作為《木曜4超玩》的幕後推手，是捧紅節目的大功臣之一。（圖／百祥IG）

正妹YouTuber「一隻阿圓」爆出和網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）戀愛中，兩人被捕捉到經常進出同一棟大樓過夜，似乎已經展開同居生活。對此阿圓沒正面回應媒體，而是在今（11）日凌晨上傳一段影片，對外表示沒有想把感情生活曝光，希望外界能多給點空間。粉絲見狀則紛紛留言祝福，直呼：「超級意外的！祝福阿圓、百祥」。據《CTWANT》報導，本月即將迎來34歲生日的阿圓，11月開始被拍到和離開《木曜4超玩》麥卡貝公司的陳百祥經常進出同一棟社區大樓，推斷兩人不只戀愛中，還展開同居生活。消息曝光讓粉絲相當詫異，因為40歲的陳百祥先前曾被拍過接送《木曜4超玩》的主持人、日籍女星阿部瑪利亞，而阿圓則是從2020年和前男友傑米鹿分手後，就鮮少傳出戀愛緋聞。針對兩人交往的消息，阿圓沒有正面回應媒體，而是選擇在今日凌晨上傳聲明影片，曝光自己的心聲。阿圓表示雖然自己的職業是YouTuber，經常跟大家分享新奇有趣的事物，但對感情方面，她希望保有隱私空間，不想時時刻刻跟人交代，希望大家把注意力放在更值得關注的事情上。而百祥沒有露面，但在影片中「現聲」，同樣是希望外界給他們多一點的空間。兩人共同拍攝影片的舉動，被視為默認戀情，讓粉絲看了又驚又喜，紛紛留言：「阿圓跟百祥這組合，我想破頭都沒想過，好驚訝」、「支持阿圓，儘管是YouTuber還是要保有自己的隱私，辛苦了」、「與其被狗仔偷拍，不如直接公開，像海莉也是直接公開結婚，祝福阿圓和百祥」、「沒關係啦不管怎樣都支持，阿圓幸福快樂最重要」。阿圓過去和前男友傑米鹿因在韓國讀書過，靠拍攝韓國相關題材走紅，但兩人交往5年沒步入禮堂，反倒是在2020年迎來分手結局。當時兩人分手原因引起外界議論，讓阿圓一度覺得壓力太大身體受到影響，後來她才透過影片跟大家分享她分手的心路歷程；阿圓也曾說過，自己不介意交往對象的年紀比較大，更不在意外表，直言喜歡有才華的男生，如此看來確實跟陳百祥相當吻合。而陳百祥過去作為《木曜4超玩》製作人，也經常出現在影片中，靠著幽默風趣的風格走紅，成功打造節目，收穫一票粉絲。去年7月陳百祥從麥卡貝離職後，開設自己的YouTube節目《又離題了》，目前頻道剛過10萬訂閱，還在持續發展中。