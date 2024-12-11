知名作家瓊瑤（本名陳喆）以多篇言情小說聞名，深受許多讀者喜愛，近年鮮少出現在螢光幕前的她，本月4日驚傳在淡水區家中傳出輕生身亡，享年86歲，令各界相當不捨。而今（11）日台北第二殯儀館舉行瓊瑤家祭，葬禮也於上午11時在陽明山上舉辦，稍早林心如、韓國瑜等也到場哀悼，在殯儀館場內傳出《還珠格格》主題曲〈當〉之後，瓊瑤棺木即推進火葬場，可見她全白素雅的棺木上鑲著花邊，猶如她生前給人沉靜優雅的形象，火化預計一小時結束，隨後家屬及粉絲將上陽明山花葬，送走瓊瑤最後一程。
今稍早，以瓊瑤改編作《還珠格格》出名的藝人林心如現身台北市懷愛館家祭現場，沒有妝髮、一身黑衣、掛著口罩的她，不發一語迅速步入場內，見她一臉肅穆哀悼恩師；此外，現任立法院長韓國瑜也赴場哀悼，一見到媒體拱手打招呼，身旁跟著老婆李佳芬、愛女韓冰，全家黑色低調穿著現身，快步地進入家祭場內，並沒有發表言論，而曾受瓊瑤提拔的劉雪花、趙薇、秦嵐等徒弟也送上花籃悼念。
事實上，先前瓊瑤的兒媳何瓊琇向各界喊話：「希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。這是阿姨生前最掛心你們的事。阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。」向所有關心瓊瑤阿姨的人表示最深的謝意。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
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