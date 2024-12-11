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▲▼陳奕（上）與紀曦晨（下）在宜蘭一起玩越野車，雖然雙方沒有合照，但同款的背景與姿勢可以推測兩人應該是一起出遊。（圖／取自陳奕 IG）

藝人陳奕傳出與五分埔成衣千金紀曦晨交往中，對比兩人在社交平台上發的貼文，可以發現兩人的行蹤幾乎一致，先是在日本北海道吃冰、札幌塔下拍照，後來又一起到富國島度假，不過兩人自始至終未發出合照，想要保護戀情的意味十分濃厚。根據《鏡週刊》的報導，對比陳奕以及紀曦晨的IG不難發現，兩人從4個月前就開始有足跡相同，甚至連畫面一模一樣的情況出現，先後發出在北海道吃冰、札幌塔下拍照、到富國島度假，以及在宜蘭與女方家人玩越野車的畫面。看得出來兩人沒有發出同框照片，是想小心翼翼地保護這段感情。陳奕與紀曦晨同時在CINDY CHAO珠寶活動打卡，3個月前也一起在富國島留下足跡，紀曦晨還在IG寫下「去海島國家最後一天月經才來，你說我是不是幸運的女孩」，看起來兩人目前生活相當甜蜜。實際上紀曦晨經濟條件不錯，在Threads上還發現她曾發過一家位於台北市五分埔的店，據《鏡週刊》的調查，該店是在永吉路443巷的「Colly口莉服飾」，也有確認過紀曦晨本人也在店內，同時還有她的父母以及店員，推測應該是一家人一起經營。