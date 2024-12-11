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美國職棒大聯盟（MLB）今（11）日舉行2025選秀樂透抽籤，最終華盛頓國民以10.2%的機率抽中明年的狀元籤，洛杉磯天使抽中榜眼籤，西雅圖水手則是獲得探花籤，科羅拉多洛磯以及邁阿密馬林魚在大聯盟選秀樂透抽籤前，以22.45%的機率成為最有機會抽中狀元籤的球隊，但最終洛磯獲得第四順位，馬林魚則是第七順位。國民今年以10.2%的機率抽中狀元籤，是隊史第三次獲得大聯盟選秀狀元籤，國民隊史首次獲得狀元籤是在2009年，當年國民選擇「天才小史」Stephen Strasburg，時隔一年，2010年國民再度獲得狀元籤，那一年他則是選擇「強打少年」Bryce Harper，兩人後來也成為國民的建隊基石，Strasburg也在2019年率領國民拿下世界大賽冠軍。根據目前大聯盟官方的2025年選秀10大熱門人選，國民很有機會在第一順位選進前大聯盟好手Matt Holliday的二兒子Ethan Holliday，Matt Holliday的大兒子Jackson Holliday在2022年選秀會被巴爾的摩金鶯選中，成為當年選秀狀元，若明年Ethan Holliday也成為狀元，那Holliday兄弟檔將成為大聯盟史上第一對選秀狀元兄弟檔。抽籤結果出爐後，國民總經理Mike Rizzo也直呼太不可思議，「這太不可思議了，這對我們來說非常幸運，我們已經將資金投入我們的選秀池中，在選秀會上我們會用不同的方式分配資金。」