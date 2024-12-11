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▲週三晚上至週五，東北季風水氣增多，新竹以北的降雨機率提高，週六冷氣團轉為乾冷。（圖／中央氣象署）

今（11）日天氣較穩定，僅剩東北角、宜蘭花蓮有零星小雨，各地高溫可以來到25至28度，天氣風險公司分析師李至晟表示，今晚洞北季風增強，北部、東半部變天轉雨，週六（12/14）冷氣團侵台，週日（12/15）北部低溫剩下12至14度，局部空曠地區可能跌破10度。李至晟指出，今天是近期最溫暖的一天，各縣市平地最低溫大多在14至16度，北部白天高溫25度，中南部普遍在26至28度，內陸地區甚至有局部30度高溫，今晚隨著東北季風南下，迎風面地區將首當其衝的開始變天，北部、東半部降雨機率增加。今晚開始，大台北地區到東半部轉為「陰有短暫雨」的天氣，冷空氣還不是太強，明後兩天（12/12、12/13）白天高溫會降到19至21度，夜間低溫維持在16至17度，中南部影響較小，只有沿海地區會感受到風浪增大。週六乾冷氣團南下，週六晚間到週日，北部低溫會來到12至14度，空曠地區的氣溫會更低1至2度。臺灣大學大氣科學博士林得恩也提醒，氣溫最低會落在週日至下週一清晨，北部平地最低溫10至12度，桃竹苗地區則可能有10度以下的低溫，中部低溫11至13度，南部低溫13至15度。