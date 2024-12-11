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台北地檢署偵辦京華城容積弊案以及民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢方偵辦已進入尾聲。政治評論員吳靜怡質疑，民眾黨為什麼不面對「政治獻金案」幫柯文哲辯護？「幫柯文哲，就應該真的出來，不然都是假的。」吳靜怡今（11）日在臉書發文質疑，十大金主只要能挑選一個案例來幫柯文哲辯解，到底是私吞捐款還是行政瑕疵，其實一點都不難，還是說每個「脫北者」都是在檢調面前指證柯文哲侵占、背信？表面上，批評朱蕙蓉，大罵媒體是垃圾週刊，但實際上是不是瑟瑟發抖？誰最適合出來幫柯文哲辯解，當然就是基隆市副市長邱佩琳了，應該出來解釋清楚，「畢竟您身為柯文哲閨蜜、最強經手人又公職在身，怎麼不大大方方出來解釋清楚，另外，當新光集團金流被質疑時，邱佩琳卻也悶不吭聲，您跟吳家這麼熟，怎麼不出來幫忙說說話呢？」吳靜怡表示，在民眾黨內仗著柯文哲講話最大聲的這些人，公平正義是坦蕩的直球面對，不是用轉移焦點到處「喊冤」！幫柯文哲，就應該真的出來，不然都是假的。吳靜怡也說，「到底是柯文哲行徑太垃圾還是黃國昌看什麼都是垃圾？」小草入門必讀柯文哲最愛的「佛印的故事」，心中有糞的人見到的則都是糞；難道，黃國昌心中有垃圾，看什麼都是垃圾，才會公然對著全台灣媒體大罵「垃圾週刊」！又或者黃國昌是用高道德來看柯文哲的行徑，用台語來形容確實就是「垃圾」，到底是什麼觀點？不期待黃國昌道歉，請媒體一定要去告！捍衛報導內容的價值。「民眾黨內有黃國昌立委、邱佩琳副市長，針對十大金主開記者會解釋就好，不要只會罵人。有些人仗著人脈影響媒體、操弄網軍，表面好看，內心才真的是垃圾！」