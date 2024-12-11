我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林姿佑（右）與爸爸林照雄（左）都踏入演藝圈當演員。（圖／年代提供）

資深藝人林照雄曾演過電視劇《意難忘》、《台灣靈異事件》、《濟公》等，高齡85歲的他，今（11）日一早被同為藝人的女兒林姿佑證實死訊。林姿佑透露爸爸在8日下午就於醫院離世，謝謝醫師的照顧。據了解，林照雄生前就有糖尿病，家人也有相關病史，他的身體一直不算太硬朗，如今撒手人寰，林姿佑也難過哀悼：「你這一生燦爛、豐富、圓滿。我永遠是你最疼愛的女兒。」林姿佑今日在臉書粉專發文，公開爸爸林照雄過世的消息，林姿佑首先感謝台北醫學大學附設醫院的醫護同仁，「在家父入住期間給予像家人般溫暖及無微不至的照顧，點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝」。接著才表示林照雄早於12月8日下午7點16分在家人的陪伴下安然離世，享壽85歲。林姿佑貼出多張林照雄的照片，沉痛哀悼爸爸，「我這輩子最大的靠山幻化另一種方式守護我、從小就帶我南征北討、教我遇事冷靜、臨危不亂、想辦法、帶著我學東西、修東西、一步一步教導我解決事情的能力，受用無窮讓我的人生每個階段都豐富多元。」林姿佑透露，爸爸雖然看起來很兇，但其實不喝酒不應酬，反倒是孫子們的「大玩偶」，是家中備受愛戴的長輩。林姿佑最後喊話林照雄：「你這一生燦爛、豐富、圓滿。我永遠是你最疼愛的女兒。」她表示爸爸的追思告別式將於17日中午12:00在台北市懷愛館（二殯）景仰樓一樓「至真二廳」舉行。粉絲也紛紛留言弔念：「是我最喜歡的演員，隨著佛祖，找石英爸爸去泡茶，天堂熱鬧不寂寞了」、「林爸爸是最佳的演員，更是最棒的父親」、「姿佑保重，請節哀」。