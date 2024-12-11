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▲台灣壽司郎又開吃「水煮松葉蟹」40元，螃蟹控趁沒漲價再狂吃一波。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣壽司郎最新「蟹襲來」菜單，今起爆吃10款螃蟹新品，最便宜40元起。（圖／翻攝自壽司郎FB）

▲「香菇阿波羅巧莓聖代」戴上聖誕帽浮誇開吃。（圖／台灣壽司郎提供）

▲5款明星角色趴姿「蠟筆小新鮮度君吊飾」好可愛。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司x蠟筆小新13款扭蛋12月13日開扭。（圖／藏壽司提供）

迴轉壽司年末也拚了！台灣壽司郎今（11）日起開吃「蟹襲來」10款螃蟹新品！最嗨的「水煮松葉蟹40元」回來了，還有「紅雪蟹肉海苔包」、「蟹膏軍艦」通通40元螃蟹大軍，人氣「螃蟹奶油可樂餅」、「濃厚蟹肉味噌拉麵」必吃；藏壽司則聯名《蠟筆小新》13款扭蛋，睡衣小新、肥嘟嘟左衛門趴在鮮度君上耍萌，超可愛特賞「鱷魚阿山小新x小白」一次整理。肥美螃蟹季開吃！台灣壽司郎12月11日至12月29日（數量有限，售完為止），爆吃「蟹襲來」10款螃蟹新品，划算嗨吃「松葉蟹40元」不漲價回來了，「紅雪蟹肉海苔包」、「蟹膏軍艦」、「特大蟹味棒天婦羅」螃蟹大軍也都只要40元，​還有「深海紅蟹2種」70元、「紅雪蟹疊疊樂」80元、「芡汁蟹肉茶碗蒸」80元、「爆量3種海味軍艦」100元，美味到不行；人氣商品「螃蟹奶油可樂餅」60元也回歸！拉麵控這檔必吃「濃厚蟹肉味噌拉麵」，140元爽吃蟹腳、蟹肉、蟹膏一次滿足。另外還有槍烏賊、鹽漬北海道產鰈魚、莫札瑞拉起司青醬鮭魚、柚子胡椒長鰭鮪鮮美搭配。不負「被壽司耽誤的甜點店」美名，壽司郎繼法朋「老奶奶檸檬蛋糕」後，竟然開賣「哈密瓜雪酪」40元，還有浮誇「可麗露&牛奶霜淇淋」90元、「香菇阿波羅巧莓聖代」140元太豐富了吧。小新迷瘋掉！藏壽司全新聯名《蠟筆小新》13款獨家扭蛋，各種角色趴姿「蠟筆小新鮮度君吊飾」，睡衣小新生鮭魚、小白玉子燒、鱷魚阿山大生鮮蝦、肥嘟嘟左衛門鮪魚，還有超可愛特賞「鱷魚阿山小新x小白」共5款；搭配4款「蠟筆小新胸章」及4款「蠟筆小新磁鐵書籤」，2024年12月13日至2025年2月7日限時開扭。12月17日起還開賣濃郁冬季美味，以天婦羅方式烹調的「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」及清新「香檸橄欖油醋鮭魚」，壽司控衝了。