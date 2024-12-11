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▲苗栗市大坪頂公墓的苗29線道昨（10）晚7時許，一名徐姓男子酒後駕車上路，加上天色昏暗，撞飛一名行走中的女子，該女子為印尼籍看護工，緊急送醫不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗市大坪頂公墓的苗29線道昨（10）晚7時許，一名徐姓男子酒後駕車上路，加上天色昏暗，撞飛一名行走中的女子，該女子為印尼籍看護工，緊急送醫不治，今（11）日將報請檢察官相驗調查死因。而徐男酒測值0.49毫克，警方立即依法逮捕送辦。警方指出，苗栗市苗29線大坪頂路段，發生一起轎車與行人碰撞的車禍，肇事駕駛徐姓男子（42歲）坦承聚餐飲酒後，開賓士轎跑車回家，快抵達家們時，疑似因為天色昏暗沒注意路上行人，直接將行人撞飛，頭部撞擊前擋風玻璃，送醫不治，徐男酒測值0.49毫克，警方立即依法逮捕法辦。警方表示，由於現場女死者身上並無證件，原先警方查無身份，恰巧死者攜帶的手機突然鈴響，警方接聽後才發現一名人力仲介業者，進一步詢問才發現死者是印尼籍看護（45歲），而僱主住處距離事故地點約3、400公尺，沒想到就遇到死亡車禍。