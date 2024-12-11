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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，與黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方竟脫口稱聯絡網紅鍾明軒，讓統戰議題再次炎上；而「八炯」10日也發佈下集預告，其中點名國民黨桃園市議員詹江村。對此，詹江村也開直播做出回應。八炯發布的下集預告片中，有位《海峽導報》員工提到「詹江村」這個名字，不過目前還不知道提及原因，可是不少網友看完影片後，立刻湧進詹江村的臉書洗版。對此，詹江村在個人YouTube頻道開直播表示，對方會講到他的名字，原因很簡單，就是因為《海峽導報》經常看他的直播，他也直呼，「海峽導報，你如果要透過八炯還是閩南狼找台灣網紅業配，你直接找我啊，我可以收紅錢的，請給我好不好。」過程中，詹江村也喊話網友，「我建議你們要不要乾脆發起罷免我？反正我現在就被爆料了，我現在變最紅」。