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國防部9日表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國是否會在總統賴清德出訪返國後啟動「聯合利劍-2024C軍演」。國防部今（11）日表示，昨日上午6點至今日上午6點偵獲53架次共機，其中23架次逾越海峽中線進入北部、西南與東部空域23架次、共艦11艘次及公務船8艘次，持續在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨日0721時至1645時，在台灣北部空域防空識別區偵獲主、輔戰機及無人機25架次；北部空域防空識別區內昨日1042至1802時偵獲主戰機及無人機3架次逾越中線。另外，昨日1042至1802時在台灣海峽偵獲共軍主戰機及無人機9架次，其中4架次逾越中線；昨日0744至1802時在西南空域偵獲主、輔戰機及無人機計15架次；昨日0412至2120時在東部空域偵獲無人機1架次。國防部強調，國軍運用任務機及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。