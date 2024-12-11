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我國國安高層官員指出中國在台灣海峽及其周邊水域的軍事活動顯著增加，對此，《路透社》引述一名匿名美國軍方官員表示，中國在東海和南海的海軍部署有所增加，但規模與過去的大型演習大約一致。美軍官員還說，不認為這些軍事活動與賴清德總統出訪時過境夏威夷、關島有關。根據《路透社》報導，該位匿名美國軍方官員指出，中國在東海和南海的軍事活動有所增加，「但與我們過去在其他大型演習中看到的規模一致」。報導指出，這與台灣當局所說的近30年來最大規模形成鮮明對比。中國軍方尚未發表評論，也沒有證實正在進行任何演習。外界有看法認為這些軍事行動是為了表達對賴清德總統出訪時過境夏威夷、關島的不滿，但該位匿名美國軍方官員則不認為解放軍的部署與賴清德出訪有關。該匿名美軍官員表示，「我們不認為東海和南海的軍事活動是對賴清德總統過境的回應」，該匿名美軍官員指出，這些活動是過去幾年解放軍加強軍事演習、廣泛增加軍事活動的一部分。該匿名美軍官員也批評，稱這類活動正在破壞局勢穩定並導致緊張情勢升級。對於中國不宣告軍演，我國情報及參謀次長室次長謝日升中將認為，解放軍主要目的在於降低國人、國軍的警戒心，「接下來出現在台灣周圍的時候，感覺上讓我們措手不及，國防部立場就是不可以讓這種事情發生，所以中共不管用什麼態度、是否宣布舉行軍演，只要看到了相對的敵情，就必須要做出因應的作為」。