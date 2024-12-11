Kawhi Leonard本季首度練球！洛杉磯快艇球星「可愛」Kawhi Leonard，由於季後賽的膝蓋傷勢影響，開季至今還未出賽過，今（11）日終於首度參與球隊練球，對團隊士氣有所幫助。快艇總教練Tyronn Lue透露，Kawhi Leonard預計會在2週內重返賽場，但他在訪問中仍強調，將會等待Kawhi Leonard完全復原才會讓他上場。
快艇開季戰績不俗 總教練談首要目標
Kawhi Leonard在上季的季後賽因傷缺戰後，不僅缺席了8月的巴黎奧運，直到本季的前25場比賽，也都未能出賽。如今傳出首度參與球隊練球，並有望在未來兩周內回歸，Tyronn Lue表示Kawhi Leonard進行了攻防的練習，雖然不包含碰撞，但看起來恢復狀況相當不錯。
Paul George在本季轉戰費城76人，導致快艇的三巨頭拆夥，且開季只剩下James Harden在場上奮戰，不過仍拿下14勝11敗，在競爭激烈的西區位居第6，表現不俗，倘若Kawhi Leonard回歸，或許戰績還能有所提升。
儘管如此，Tyronn Lue強調：「很高興看到他在場上，他帶給了球隊信心，但現在最重要的，是恢復他的信心，讓他有信心可以持續康復下去，不會感到痛苦，並繼續堅持下去。」且同表示，球團會讓他達到100%康復才出賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Kawhi Leonard在上季的季後賽因傷缺戰後，不僅缺席了8月的巴黎奧運，直到本季的前25場比賽，也都未能出賽。如今傳出首度參與球隊練球，並有望在未來兩周內回歸，Tyronn Lue表示Kawhi Leonard進行了攻防的練習，雖然不包含碰撞，但看起來恢復狀況相當不錯。
Paul George在本季轉戰費城76人，導致快艇的三巨頭拆夥，且開季只剩下James Harden在場上奮戰，不過仍拿下14勝11敗，在競爭激烈的西區位居第6，表現不俗，倘若Kawhi Leonard回歸，或許戰績還能有所提升。
儘管如此，Tyronn Lue強調：「很高興看到他在場上，他帶給了球隊信心，但現在最重要的，是恢復他的信心，讓他有信心可以持續康復下去，不會感到痛苦，並繼續堅持下去。」且同表示，球團會讓他達到100%康復才出賽。