我是廣告 請繼續往下閱讀

Kawhi Leonard本季首度練球！洛杉磯快艇球星「可愛」Kawhi Leonard，由於季後賽的膝蓋傷勢影響，開季至今還未出賽過，今（11）日終於首度參與球隊練球，對團隊士氣有所幫助。Kawhi Leonard在上季的季後賽因傷缺戰後，不僅缺席了8月的巴黎奧運，直到本季的前25場比賽，也都未能出賽。Paul George在本季轉戰費城76人，導致快艇的三巨頭拆夥，且開季只剩下James Harden在場上奮戰，儘管如此，Tyronn Lue強調：「」且同表示，球團會讓他達到100%康復才出賽。