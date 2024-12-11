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▲瓊瑤遺照曝光。（圖／NOWnews攝影中心）

▲瓊瑤靈堂佈滿白色鮮花和蝴蝶裝飾。（圖／NOWnews攝影中心）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

文學巨擘、國寶級作家瓊瑤（本名陳喆）4日在淡水寓所尋短離世，享壽86歲，今（11）日兒媳等家屬在台北市懷愛館（原第二殯儀館）舉辦家祭，中午才會移動到陽明山進行花葬儀式，瓊瑤將和亡夫平鑫濤長眠臻善園。家人幫瓊瑤挑選的遺照，她穿花色立領上衣，一如生前綻放慈祥又溫暖的微笑，靜靜看著眾人。瓊瑤家祭使用的遺照曝光，她一頭耳下短髮打理蓬鬆、整齊，戴招牌細框眼鏡，穿印花上衣，臉上掛著一抹淺淺笑容，端莊又優雅，彷彿以慈愛的眼神看著陸續前來的親朋好友，至於靈堂採大量白色、粉紅色鮮花圍繞遺照，其中點綴幾隻蝴蝶裝飾，呼應瓊瑤的遺言，「我翩然的化為雪花飛去了」。瓊瑤選擇離世前7天，在臉書以「憶亡夫，不如歸去」為題，寫下長文思念老公平鑫濤，而今家屬依照瓊瑤的遺願，後事一切從簡，不辦公祭，今天早上7點在台北市懷愛館（原第二殯儀館）舉行家祭，結束後立刻火化，隨後瓊瑤阿姨將以花葬的方式，與摯愛平鑫濤永眠陽明山臻善園。此前，瓊瑤的兒媳也向關心阿姨的所有人喊話：「希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。這是阿姨生前最掛心你們的事。阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎