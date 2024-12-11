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八炯與閩南狼的統戰手法爆料片一夕爆紅，鍾明軒、館長、台大哲學系某教授等人大肆反擊。但聽說還有下集，有更多猛料，若干親中網紅現在正在剉著等。其實，八炯說的事，政治圈內都知道，只不過沒有人去錄對岸相關人員口供，也沒有人如此清楚的爆料，因為怕擋人財路，或得罪了對岸，被點名作記號，以後就甭去對岸逛大街了。八炯的貢獻，在於提供了當事人，包括反水的前被統戰者，與統戰操作者的口述證據，讓大眾更清楚統戰操作的手法與細節。以往那些學者專家或官員們的說法，總是讓人覺得有點隔靴搔癢，但八炯的紀錄片讓人身歷其境，有相當強的即視感，且炒起話題的手法相當專業，使此話題至少可以燒上一個月。前一週各方在討論馬英九基金會的共青訪台團時，我便說過要「Follow the Money」。自2005年連戰破冰以來，兩岸交流一直是門好生意，先是國民黨家大業大，買通了無數對岸的官員與學者，主導了對岸對台系統的情報判讀與言論取向。到對岸經濟起飛，財大氣粗，反過來買斷國民黨的政治人物，操縱輿論，進而延伸到網路世界，用廣告、代言、抖內、旅遊，買斷藝人、網紅、基層政治人物，包括立委、議員、與里長，其間已形成一條產業鏈，層層盤剝，利益共生，簡直可以拿來寫篇論文，或當成EMBA的Case Study。這事也告訴官方與綠營政治人物，反擊統戰要先做功課，要先打贏情報戰，搞清楚人家是怎麼玩的流程與細節，不能老是拿幾句口號來反覆痛罵。就跟反詐騙一樣，摸清楚對岸的手法細節，掌握證據，抓到金流，公諸於世，其說服力遠比成天義正詞嚴，瞪眼怒罵有效得多。政治正確，旗幟鮮明，只能得到自己人的肯定，真正會打仗的人，靠的是情報與戰術，敲鑼打鼓是沒有用的。善戰者，無智名，無勇功，高盧野人很愛在打仗前亂吼亂罵，脫下褲子對敵人亮屁股，但羅馬軍團總是安靜的列隊成行，號令一下便有紀律的一起行動，進行有效率的殺戮，這是我們要記得的定律。說白點，「黃金與利劍」這種兩手策略，親我者給黃金，反我者餵利劍，根本不是什麼老共的發明，秦始皇統一六國的過程中就是這麼幹的，統戰部不過是發揚國粹而已。國共內戰幾十年，老共就是這麼軟化國民黨官員抵抗意志，甚至大批策反的。前者只需要做到在遇上麻煩時鬆鬆手，賣個人情，留點面子，賺點小錢；後者則還需要搭配輿論上塑造「打不贏」、「輸定了」、「投降只是換個老闆交稅而已」…等概念。一套組合拳下來，利害之間反差拉大，大多數人很難抵抗，因為反共沒有利潤，但親共有很多好處可拿，於是就在不知不覺中，被統戰的套索給套住了。兩岸交流的這門好生意，便在這種概念下運作了起來，一開始還只是人員交流。十幾年前，對岸放官員來台考察，8天7夜，預算額度1.5萬人民幣，到台灣，5千人民幣就賣給旅行社了，還能吃好住好。中間那1萬去那了?當然是給對岸官員、中間人、與台灣本地接團人給分掉了。當年便有南部立委得意洋洋的說，我一年有500個名額，那就是500萬人民幣的利潤。中國有34個省級行政區，各省市一次來20個，一年吃完再往下吃，2800個縣，10年都吃不完。反向還有交流團，據3Q說，現在6千~1萬台幣買個機票，對岸可以全程落地招待，旅行社8天7夜報價多在3-4萬，所以在台灣整套行程可以賣到1萬8~2萬。里長包團旅遊一趟，照樣能有三分之二的利潤，於是里長就倒了，還有某媒體高層退休後，專門做兩岸青年交流團維生。像馬辦交流團那種，還要含媒體曝光與統戰宣傳，恐怕利潤更好。第二種是台灣青年去大陸投資創業，疫情前據說可以貸款貸到一個人5萬人民幣，5人以上團隊可以貸到40萬，而且廣州那種熱區人數太多，額度不夠分，跑去比較鄉下的縣級市，可以弄到手的貸款與補助可就族繁不及備載了。只不過官方規定，在中國投資須與當地人合資，錢弄下來卻被當地人整鍋端走，也是常有的事，閩南狼遇上的就是這種風險。到平潭等地投資創業，雖然房舍俱全，但風沙遍地，當地根本沒有產業聚落，最後也常落得個血本無歸。所以，去對岸只能賺短錢，快進快出，千萬不要留戀。結果自然是，這條惠台統戰措施效果也不好，增生的積怨更多。第三種是隔海唱和，這招主要是用在影響媒體與網路輿論。不少知名學者專家、網紅名嘴、前官員前立委，請他去對岸演講、上節目，同等數額以人民幣計價，例如台灣演講一場1萬台幣，對岸就是1萬人民幣。這次被掀鍋的「海峽導報」，長期在台灣邀人寫稿，稿費從優。除了前述的廣告、代言、演出機會外，對岸買通網紅最重要的手段是抖內，完全合法，無從查起，且金額無上限，某知名網紅出事前可以月入上百萬抖內，便被懷疑是由此流入。某些退將與退役軍官，去看個航展便大呼中國軍事力量與技術無比先進，世上無敵，大約也是這種置入性行銷的產物。說穿了，統戰真是門好生意，為匪宣傳不是重點，現金入袋才是重心。殺頭生意有人做，賠本生意沒人做，所以如果我是國安單位或陸委會，查是要查的，但幹嘛辦人抓人呢?把這些親中名人的金流公布，逼他們在台灣捐錢或花錢，或繳高額稅捐，讓統戰油水肥到台灣，豈不妙哉?!同時，就跟反賄選時一樣，鼓勵民眾儘量拿對岸好處，但投票還是要投自己人，因為用買的一定會在以後想辦法撈回來。吃他娘，喝他娘，關鍵時刻照開槍，沒情沒義甩他娘，這仗要打得自己愈打愈肥，才會讓對岸得不償失而收手。補充一句，統戰部是對全世界華僑都在做統戰的，所以拿回台灣後，統戰部不會撤，會撤的是整個台辦系統。這是國台辦官員來台時不小心自己講的，那天統一了，全中國有三、四十萬人要下崗啊!就跟香港、澳門回歸後，全中國各省、市、縣的港澳辦都撤了一樣。所以，最不想讓台灣被統一，應該就是國台辦，沒統一前，才有統戰生意可以做，一旦統一就沒需求了，大家可以自己想清楚點，句點。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com