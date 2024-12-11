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年僅41歲的吉欣（Kishin RK）是新加坡最年輕的億萬富翁，他和父親共同經營房地產王國，目前身價高達16億美元，被譽為最強高富帥。綜合外國媒體報導，吉欣是新加坡房地產億萬富翁 Raj Kumar 的獨生子，也是新加坡少數 50 歲以下億萬富翁中唯一繼承家族財富的人。儘管是名富二代，但他並不只依賴父母的財富度日，而是辛勤工作並建立了成功的商業模式，進一步推動了父親的生意。吉欣12歲時就讀於當地的菁英中學，並且買下他人生中的第一間公寓，這也是他首次參與公司的重要會議。他在2003年獲得商學位後任職於父親的公司，三年後他賣掉父母贈送的一間公寓，並用此筆資金創立RB Capital公司。RB Capital公司與家族企業的收購和管理現成資產模式不同，RB Capital 專注於房地產開發，承接零售空間、辦公大樓和飯店等多個領域的專案。根據《富比士》報導，吉欣還涉足其他領域，於 2019 年共同創立了線上送餐平台公司 TiffinLabs，就在Covid-19擾亂全球經濟之前，因此該公司蓬勃發展，目前已擴展到新加坡、泰國和馬來西亞。他和他的父親後來透過在各種專案上合作來發展雙方公司業務的機會，他們的第一個正式合作夥伴是羅伯遜碼頭開發項目，其中包括碼頭區和新加坡羅伯遜碼頭洲際豪華酒店。兩人的公司目前在新加坡管理著價值約100 億美元的房地產投資組合，其中包括辦公大樓、購物中心和酒店。他們旗下管理的酒店包括克拉碼頭智選假日酒店、新加坡小印度假日酒店和新加坡羅伯遜碼頭洲際酒店。除了為工作而進行訪談，吉欣是一個注重隱私的人，他避免使用社交媒體，並表示那些有興趣了解他更多資訊的人可以參考他的企業網站。他提及自己私底下喜歡打壁球，經常進行 10公里跑步，並且熱愛美食，他最喜歡的一些菜餚包括叻沙料理、印度煎餅、雞飯。他也提到，他最大的嗜好是在世界各地的餐廳用餐，他甚至曾在年輕時考慮當餐廳老闆。他與珠寶設計師Kajal Fabiani 在近幾年結婚，夫婦倆於去年 7 月在英國倫敦舉辦了私人婚前派對和奢華的婚宴。