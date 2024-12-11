許多人年輕時努力賺錢，就是希望能夠早點退休享樂，接著完成自己人生還未實現的夢想清單，然而你存的錢真的夠你退休後使用嗎？日本一名71歲的老翁在65歲退休之後，一共存了7000萬日圓（約新台幣1500萬），帶著妻子四處去環遊世界犒賞自己，結果短短6年的時間，家裡出現了許多變故，讓老翁幾乎把存款花光，讓他感到十分後悔。
根據日媒報導，日本東京一名71歲老翁竹內幸一，過去在東京中小企業工作，40年來沒有懈怠也競競業業的工作著，成了社內的部長，終於在65歲時退休，當時手頭上存款超過7000萬日圓（約新台幣1500萬）的存款，加上退休後又有25萬日圓（約新台幣5.3萬元）的年金收入，基本上他生活衣食可以無虞。
因此竹內幸一也決定要好好慰勞一下自己多年來工作辛勞，帶著妻子環遊世界到各國去旅行，而每次出國都是搭乘商務艙、住高級飯店，花錢幾乎都是不手軟，就這樣持續了6年，沒想到現年71歲的他家中狀況劇變，讓他的存款直接見底。
存7000萬日幣遭逢生活劇變！老翁後悔揮霍出國來不及了
竹內幸一除了自己出遊高花費已經花掉一大筆積蓄之外，又遇到家中年邁的母親病倒，並須支付所有的醫療費用，妹妹又要求要翻修老家，竹內幸一必須拿出數百萬日圓的錢；另外竹內幸一與家人的住處也要翻新、兒子也要成家買房，存款金額急速地減少。
時至最近，竹內幸一的兒媳婦生下小孩，他也資助不少，本來7000萬日圓的存款，在短短6年之間只剩下百萬日圓（約新台幣22萬元），接下來的老年生活如何維持生活品質，已經成為他最大的煩惱。竹內幸一也後悔地說：「那些年環遊世界隨意揮霍，沒有提前為意外做準備，現在已經完全應付不了。」不過再多的悔恨，也換不回那些已經揮霍掉的存款。
台灣勞工退休存款要多少錢？調查數字公認至少2623萬
事實上，台灣勞工退休存款要存多少錢這題，常常都會有PTT網友發起討論，許多人給出的答案區間都差不多「至少要2500萬起跳，如果能有4000萬的話會更安心」、「2500萬我覺得差不多，3000萬就很安心了」、「退休之後還可以找一些可以在家外快的工作，沒有侷限一定退休後就沒收入。」
而根據yes123求職網在10月發佈的最新調查，對於熟齡勞工族來說，40歲以前就開始存退休金的比例約61.2%，反觀40歲之後才開始存退休金的比例則有38.8％；至於大家覺得在生活無虞的前提下，退休金應該要多少？受訪者平均設定在2623萬元才夠使用。因此如果你也是正值熟齡的年紀，也應該開始檢視自己的退休金狀況，千萬不要等到要退休時，才在悔恨年輕時的揮霍囉！
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因此竹內幸一也決定要好好慰勞一下自己多年來工作辛勞，帶著妻子環遊世界到各國去旅行，而每次出國都是搭乘商務艙、住高級飯店，花錢幾乎都是不手軟，就這樣持續了6年，沒想到現年71歲的他家中狀況劇變，讓他的存款直接見底。
存7000萬日幣遭逢生活劇變！老翁後悔揮霍出國來不及了
竹內幸一除了自己出遊高花費已經花掉一大筆積蓄之外，又遇到家中年邁的母親病倒，並須支付所有的醫療費用，妹妹又要求要翻修老家，竹內幸一必須拿出數百萬日圓的錢；另外竹內幸一與家人的住處也要翻新、兒子也要成家買房，存款金額急速地減少。
時至最近，竹內幸一的兒媳婦生下小孩，他也資助不少，本來7000萬日圓的存款，在短短6年之間只剩下百萬日圓（約新台幣22萬元），接下來的老年生活如何維持生活品質，已經成為他最大的煩惱。竹內幸一也後悔地說：「那些年環遊世界隨意揮霍，沒有提前為意外做準備，現在已經完全應付不了。」不過再多的悔恨，也換不回那些已經揮霍掉的存款。
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