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▲日本一名老翁存了7000萬日圓離職退休，帶老婆環遊世界爽玩，並且搭商務艙、住高級飯店揮霍。（示意圖／記者葉盛耀攝）

▲沒想到老翁的母親病倒需要龐大醫療費用，加上自己兒子成家立業要買房、自家老房要翻修等，讓老翁退休金根本不夠用。（示意圖／NOWnews資料照）

▲根據yes123求職網調查，台灣熟齡勞工有超過60%人在40歲以前就在存退休金，平均設定退休前至少要存到2623萬才夠。（圖／NOWnews資料照）

許多人年輕時努力賺錢，就是希望能夠早點退休享樂，接著完成自己人生還未實現的夢想清單，然而你存的錢真的夠你退休後使用嗎？日本一名71歲的老翁在65歲退休之後，一共存了7000萬日圓（約新台幣1500萬），根據日媒報導，日本東京一名71歲老翁竹內幸一，過去在東京中小企業工作，40年來沒有懈怠也競競業業的工作著，成了社內的部長，因此竹內幸一也決定要好好慰勞一下自己多年來工作辛勞，竹內幸一除了自己出遊高花費已經花掉一大筆積蓄之外，竹內幸一也後悔地說：「那些年環遊世界隨意揮霍，」不過再多的悔恨，也換不回那些已經揮霍掉的存款。事實上，台灣勞工退休存款要存多少錢這題，常常都會有PTT網友發起討論，許多人給出的答案區間都差不多、「退休之後還可以找一些可以在家外快的工作，沒有侷限一定退休後就沒收入。」而根據yes123求職網在10月發佈的最新調查，因此如果你也是正值熟齡的年紀，也應該開始檢視自己的退休金狀況，千萬不要等到要退休時，才在悔恨年輕時的揮霍囉！