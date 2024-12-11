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日圓兌美元近來貶不停，一度貶破152價位，日圓兌新台幣換匯價近日也再回到「0.21字頭」，台灣銀行今（11）日早盤日圓現鈔賣出價來到0.2176元。不過，臨櫃換鈔最不划算，善用銀行線上換匯減碼優惠，可以更便宜，像第一銀行就推出「換匯要吉時」，線上換匯日圓存款最高減碼0.08分，線上買鈔日圓現鈔匯率最高減碼0.08分。日圓之前一度升破150價位，衝上148.647兌1美元，日圓換匯價也變貴，12月初還在「0.22字頭」，不過，這幾天日圓又開始回貶，昨日甚至貶破152，來到152.18兌1美元，而新台幣兌美元昨日收升，今日早盤雖然再貶，一度貶破32.5元，但日圓兌新台幣換匯價這幾天已回到「0.21字頭」。台銀日圓現鈔賣出價昨日收在0.2176元，為11月27日以來低點，今日早盤也在0.2176至0.2179元盤整。若以近期換匯高點12月3日的0.2206元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到22萬6654日幣，現在可以換到22萬9779日幣，可以多換3125日幣，可以多吃3碗990日幣的一蘭拉麵。只是，臨櫃換鈔方式是最不划算，建議可善用線上換匯及銀行外幣減碼優惠活動，尤其隨著國際差旅觀光熱度回溫，國人對於外幣投資及旅行換匯需求攀升，銀行也推出換匯優惠，像是第一銀行就推出「換匯要吉時」，瞄準客戶需求，提供為期近3個月的外幣優惠，可輕鬆安排跨年活動及春節長假旅遊，其中「線上換匯」美元存款匯率最高減碼3.8分、日圓存款最高減碼0.08分；「線上買鈔」日圓現鈔匯率最高減碼0.08分。不過，銀行也提醒，民眾購買外幣存款須承擔兌換為新台幣或其他幣別，可能產生的匯兌及利率波動風險，承作前應審慎評估；另，承作各項交易前，請務必先確認活動內容及條件是否相符，再完成交易。