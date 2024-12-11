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航空四雄11月業績出爐了！受惠於客運需求暢旺，再加上票價維持高檔以及貨運需求助攻，四雄皆寫下史上最強11月。航空四雄11月營收總和飆上新台幣397.44億元，比起10月略減0.24億元；此外，前11月營收總和達新台幣4335.05億元。長榮航11月合併營收新台幣182.7億元，月增0.19%、年增2.7%，其中客運營收為新台幣113.2億元，月增0.58%、年減2%，貨運營收新台幣48.2億元；累計前11月整體營收為新台幣2009.55億元、年增10.65%。客運方面。長榮航空表示，11月在邁入冬季之際，美洲航線西向在感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率繳出接近9成的佳績；日本航線由北而南陸續進入賞楓旺季，一線城市(東京、大阪、福岡)及仙台、青森表現亮麗；東南亞的曼谷、清邁、峴港及河內旅遊整體訂位狀況持續火熱。至於貨運方面，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量，另受惠於感恩節及聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機機腹運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收表現穩定。華航11月合併營收為新台幣173.05億元，月增1.02%、年增15.23%，寫下歷史同期新高；前11月合併營收約新台幣1854.17億元，年增9.94 %。累計前11月合併營收為新台幣1854.1億元，年增9.9%。其中，客運收入99.6億元，年增9.93%，由於11月中華隊前進世棒經典賽東京複賽，華航放大三航班機型載客，銷售狀況相當優異，航班載客率全滿。華航表示，緊接在後的12月整體平均載客率預計達8成，熱門航線有曼谷、大阪、東京、香港及首爾等，其中以東北亞表現最突出，預估載客率可達8成5左右。貨運方面，華航11月營收為新台幣58.63億元，年增22.97%，主因為迎雙11、黑五、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，帶動11月貨收與單位收益刷新今年記錄；看好節前高價艙位、包機需求踴躍，市場運價維持高檔。台灣虎航11月營收為新台幣11.84億元，年增11.9%，寫下歷史同期新高；累計前11月營收為新台幣151.23億元，年增33.5%，也為歷史新高。台灣虎航是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，11月26日已開航宮崎，為日本的第20個航點，也將於明年1月21日開航高雄-新千歲航點，看好第4季旅遊熱度不減，2025年夏季班表需求暢旺，估明年客運需求強勁。星宇航空11月營收為新台幣29.85億元，年增率47%，創同期新高。其中，11月客運營收為新台幣25.13億元，月減3.66%、年增46.6%，，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持9成水準，支撐客運收入穩健表現。貨運市場方面，星宇航空指出，11月營收為為新台幣3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。星宇航空指出，11月引進兩架A350-900新機，預計明年第1季再添1架，屆時整體機隊規模達27架機，隨著廣體飛機陸續增加，北美航線自12月22日起，洛杉磯航線將增至每週10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日1班，加上舊金山航線現為每日飛航，星宇航空每週將會有24航班直飛北美西岸3大城市。星宇正籌備規劃於明年第2季開闢台北-神戶及台中-神戶航線。