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高雄市長陳其邁任期將於2026年任滿，民進黨高雄市長初選白熱化，將由立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑及前勞動部長許銘春5人搶參選人之位。對此，前立委郭正亮表示，他看過民調，林岱樺目前是領先的，「高雄這一局比較麻煩，就是誰也不服誰，如果真的這麼多人選，就會造成基本盤沒有那麼扎實，這也要看柯志恩怎麼玩這個盤」。郭正亮9日在節目《新聞大白話》表示，現在談民進黨高雄市初選還太早了，若不是因為許銘春爆出爭議，誰會去扯這種事？而陳其邁之所以主張希望提早初選郭正亮認為，「是因為覺得會有傷，所以需要有時間來癒合傷口，我認為他已經感受到了」。郭正亮坦言，5位有意參選高雄市長的人中，真的沒有誰一定贏，不過他看過民調，目前林岱樺是領先的，「可是也沒有領先幅度非常大，高雄這一局比較麻煩，就是誰也不服誰，如果真的這麼多人選，搞不好第一名出來只有30％左右，領先很少，這就會造成基本盤沒有那麼扎實」。郭正亮也說，雖然知道選舉陳其邁和總統賴清德會全力以赴，「可是這次是要讓柯志恩當選，然後下次讓你有機會？還是要讓某人當選，然後再等8年？這也要看柯志恩怎麼玩這個盤」。