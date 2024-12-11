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▲黃偉哲與土浦市長安藤真理子共推台南農特產，希望讓在地民眾感受到正宗台灣氛圍並介紹台南，拉近兩市的距離。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲這次力推台南優質的農特產品，提前準備許多台南農特產品供展示和試吃。（圖／南市府提供）

▲民眾們也爭相與黃偉哲合影，當天也特別安排選出當天生日的民眾及75歲以上民眾上台試吃毛豆香酥、果乾、蕎麥脆片等，每個品項都讓民眾讚不絕口。（圖／南市府提供）

日本茨城縣的土浦市去(2023)年剛與台南結為友誼市，今年就在當地水鄉櫻燈節的台灣祭上設置台南專屬攤位，市長黃偉哲8日特地率市府團隊前往現場向民眾把握機會加強行銷台南，除了提供台南的觀光摺頁、水果文宣，並提供魚頭君吊飾等台南特色小物當作抽獎獎品，也提前準備許多台南農特產品供展示和試吃，並以美麗的火鶴花妝點攤位增添節慶氣氛。土浦市非常重視這次活動，事前就大力宣傳，不但吸引大批人潮，也有許多熱情民眾爭相與黃偉哲合影。市長安藤真理子、議長岡島宏明及多位議員均一起出席，且當初促成兩市締約的國會眾議員青山大人也來到會場共襄盛舉。黃偉哲除向現場民眾介紹台南是台灣的歷史文化古都，及台南跟日本的深厚友誼，也感謝日本在台南0206地震及疫情期間的友好互助。雙方市長都很希望透過觀光、教育、物產等促進彼此更多交流，讓茨城飛台灣的定期航班更加穩定。黃偉哲這次力推台南優質的農特產品，包括在日本可以購得的鳳梨、芒果、文旦、蜜棗等，也歡迎日本朋友能到台南享用還不能出口到日本的水果，像是哈密瓜、芭樂都非常美味。活動特別安排選出當天生日的民眾及75歲以上民眾上台試吃毛豆香酥、果乾、蕎麥脆片等，每個品項都讓民眾讚不絕口。土浦市長安藤真理子非常感謝黃偉哲出席活動，並帶來台南美味的農特產，她憶及去年夏天曾率團造訪台南，對於當時黃偉哲招待了多種品項的芒果印象深刻。這次特別在今年燈節活動中規劃於12月7日與8日辦理的「台灣祭」中設置台南攤位，希望讓在地民眾感受到正宗台灣氛圍並介紹台南，拉近兩市的距離。土浦市鄰近日本第二大湖「霞浦湖」，該市在311地震之後為了振興地方，由民間團體開始發起辦理燈節，今年已是第13屆，近年為期一個多月的燈節活動都可吸引十萬名以上遊客。