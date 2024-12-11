瓊瑤（本名陳喆）4日離世，享壽86歲，今（11）是她的家祭，火化後將送至陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤共長眠，約莫10點30分，現場就已經有瓊瑤的粉絲聚集，要來送「瓊瑤阿姨」最後一程。
瓊瑤家祭浪漫至極 林心如、趙薇致意
瓊瑤的家祭，在今早於第二殯儀館景仰樓2樓至善四廳僅舉行，火化後將送至陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤共長眠，一早6點多，「陳喆女士追思奠禮會場」就開始有工作人員忙著布置，趙薇也送上花籃「流芳千古」，林心如則在6點50分左右抵達現場，全程不發一語。送花籃的還有蔣勤勤、陳建斌夫妻以及劉雪華等。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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瓊瑤的家祭，在今早於第二殯儀館景仰樓2樓至善四廳僅舉行，火化後將送至陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤共長眠，一早6點多，「陳喆女士追思奠禮會場」就開始有工作人員忙著布置，趙薇也送上花籃「流芳千古」，林心如則在6點50分左右抵達現場，全程不發一語。送花籃的還有蔣勤勤、陳建斌夫妻以及劉雪華等。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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