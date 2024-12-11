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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，聲稱黨媒有聯絡網紅鍾明軒，鍾明軒是否有被收買，成為「統戰網紅」遭外界熱議；對此知名團購網紅「486」陳延昶說，雖然自己沒有證據，但看鍾明軒聲明更深信就是有拿共產黨的錢，更稱其聲明絕對作賊心虛。對此，前立委蔡正元照樣造句反諷，「我沒有證據，但死八六就是土匪禽獸」。對於鍾明軒被質疑收錢統戰，「486」陳延昶表示，雖然沒有證據，但是看到鍾明軒的聲明，更加相信這個人就是拿共產黨的錢說共產黨的好，而且不止這樣，很壞的還說台灣的壞話，自己看到聲明就笑了，認為鍾明軒絕對作賊心虛，「是把大家都當成白癡嗎？」對此，蔡正元在臉書發文，「486說：我沒有證據，但他就是有拿錢，他說：我沒有證據，但死八六就是土匪禽獸」；北市議員侯漢廷也發文酸說，「有個傻子說，他沒證據，但OOO一定有拿錢，否認就是心虛。我也沒證據，但那個傻子一定是個太監，否認就是心虛。獨派網紅是不是認為讀書犯法？還是他們是太監？」