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▲Winter（左）和梁禎元在酒吧碰面被拍到，遭網友惡意造謠是交往中。（圖／Winter、梁禎元IG）

韓國人氣女團aespa成員Winter（金旼炡）遭爆料與小她3歲的男團ENHYPEN隊長梁禎元交往中，一名網友說自己目擊Winter跟梁禎元在清潭洞一間酒吧約會，還曝光偷拍照片，引起討論。對此，aespa經紀公司SM娛樂今（11）日正面回應，強調戀愛緋聞是無中生有的消息，更控該名爆料者曾試圖用照片威脅討錢，讓他們無法苟同；ENHYPEN的經紀公司BELIFT LAB也表示將對其惡意造謠提告。昨日一名韓國網友在X發文爆料，稱自己目擊身穿紅色運動套裝的Winter，與全黑上衣、戴帽子的梁禎元在酒吧約會。他稱兩人刻意一前一後離開，似乎是為了避嫌，該名網友還意有所指地說：「接下來是年末活動，應該會有很多相同的行程吧，真好啊」，暗指兩人關係不一般。隨後有粉絲發現，Winter被偷拍時穿的衣服，確實和她跟TWICE成員娜璉拍攝〈Strategy〉舞蹈挑戰的服裝一致，緋聞曝光後瞬間引發韓網熱烈討論，不過目前該篇X文章已經被刪除。一開始許多粉絲認為Winter身為女偶像，深夜待在酒吧確有不妥，但也有粉絲護航，認為如果只是一群朋友的正常聚會，又何必放大檢視。對此，aespa經紀公司SM娛樂今日上午正式回應，強調戀愛傳聞根本毫無根據，更表示該名散布偷拍照的網友，其實早就曾聯繫過某間媒體，想要兜售照片，並要求與SM直接溝通，但被該媒體拒絕。SM痛斥爆料者惡意散布照片造謠，對藝人形象造成打擊，將採取法律行動。而ENHYPEN的經紀公司BELIFT LAB同樣正面回應，痛斥對藝人私生活造成侵害的行為，跟SM口風一致否認戀愛，也表示會對該名爆料者究責。