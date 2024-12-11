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▲蘋果Vision Pro 可以透過手、眼、聲音來進行操控。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果Vision Pro搭載 Micro-OLED 螢幕幕，畫質細膩、色彩逼真。（圖／記者周淑萍攝）

▲Vision Pro是一台結合娛樂、遊戲、工作的裝置。（圖／官方提供）

256GB售價11萬9,900元

512GB售價12萬6900元

1TB 售價13萬3900元

盒裝內配件：配備一條單圈編織頭帶、一條雙圈頭帶、附有兩個遮光罩軟墊的個人化遮光罩、一個 Apple Vision Pro 保護套、擦拭布、電池、USB-C 充電線和 USB- C 電源轉接器。

蔡司光學磁吸式鏡片老花度數售價3,290元

蔡司光學磁吸式鏡片處方度數售價4,990元

旅行保護盒售價6,790元

AppleCare+ 售價15,900元

▲配備單圈編織頭帶，採用一體成型的 3D 編織技術，呈現肋骨形結構，頭帶有服貼度旋鈕可以微調，實際體驗感覺比雙圈頭帶舒適。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果是科技大廠中最晚推出頭戴裝置，壓軸登場帶來的Apple Vision Pro，絕對會是近年內最具未來感的科技產品。Vision Pro是蘋果首款「空間運算」裝置，結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，帶來沉浸式的數位體驗，凡是體驗過的人都會感到「震撼」，台灣預計下週二（12月17日）開始販售，售價11萬9900元起，可預約門市體驗。《NOWnews》在台灣出貨前，體驗實機約50分鐘，細膩的畫質，搭配自然不需刻意的手眼控制，未來感爆棚，虛擬和現實無縫結合，會讓人驚呼連連「這就是未來」。Apple Vision Pro絕非僅僅是「又一款」科技產品，重新定義了與數位世界的互動方式。從視覺、聽覺到操作的每一個細節，都顯示出 Apple 在硬體設計與軟體整合上的強大實力。配備單圈編織頭帶採用一體成型的 3D 編織技術，呈現肋骨形結構，提供緩衝、透氣和彈性的特性，頭帶有服貼度旋鈕可以微調，實際體驗感覺比雙圈頭帶舒適。在裝置右側，有類似 Apple Watch 的旋鈕，可以當成是Home 鍵的概念，按壓之後就會回到主頁，而旋轉數位旋鈕可以調整AR或是VR的狀態。操控方式讓人瞬間感受到未來的科技感，打破了傳統實體按鍵或控制器的操作邏輯，運用手、眼睛、聲音來操控裝置，把「操作」變成一種看不見的互動，滿滿科技感操作手感卻又感覺不到「科技」的存在。像是「視線就是游標」，系統會即時偵測用戶視線，當被注視到的App會稍微發亮，確保鎖定準確，接著搭配大拇指和食指輕點就能點選。Vision Pro 的操作體驗超乎預期，眼球追蹤技術精準靈敏，視線輕輕一瞥即可選中，如果想要拖曳畫面，就讓雙指互捏像一條線一樣移動即可。想回到主頁面的話，可以把手掌向上，大拇指和食指互相輕捏一下，即可回到主頁面，還能搭配 Siri 進行語音控制。實際體驗多視窗模式下，一邊使用備忘錄、一邊剪片，不用手動，只要視線轉移到哪一個畫面上就能立即操控，對於工作效率應該能有效提升，且最令人驚訝的是，幾乎沒感覺到「在操作科技」，這一切就自然又流暢的發生。視覺體驗和沉浸感也讓人相當驚豔，不管透過Safari 瀏覽網頁還是沉浸於 3D 影片、照片中，效果都非常自然，也實際體驗了《Encounter Dinosaurs》是 Apple 搭配 Apple Vision Pro 一起推出的新 App，使用者可以和恐龍進行3D互動，過程中就好像恐龍會注視著你的震撼感。對於喜歡看運動賽事的人來說也超方便，Multiview 功能可以一次看五場比賽，想看哪就看哪。實際體驗Apple Vision Pro真的會對這款產品驚訝連連，搭載 Micro-OLED 螢幕幕，畫質細膩、色彩逼真，操作方面，透過眼球追蹤技術和手勢控制，視線即游標，搭配捏合動作即可點擊或拖曳，直覺自然，超級酷炫，還有多視窗模式切換順暢，而且不會有3D暈的不適感，以初代裝置來看，產品完整度，操作的流暢度似乎「只有蘋果才能辦得到」。至於，將近12萬元的產品該不該下手？對於科技玩家來說，只要有體驗過一定會超級心動，花不下去時，或許可以說服自己，Vision Pro是一台結合娛樂、遊戲、工作的裝置，12萬元平攤在生活的3種狀態下，感覺好像會好一點。但裝置的重量還是難以忽略，此外，電池只有2小時續航力，可能也是一大痛點，或是盡快敲碗蘋果推出平價版且續航力更好的後代產品吧！