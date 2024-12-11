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▲台北喜來登館內自助餐廳十二廚將於12月12日起推出「北海道美食祭」，30款以上的道地雪國料理、松葉蟹吃到飽，還有草莓季甜點等。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲台北喜來登十二廚「北海道美食祭」吃的到飛驒地區的特色燒烤美食，選用厚切牛小排刷上信州味噌，以朴葉包裹後炭火慢烤。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲甜點也全新推出「薰衣草霜淇淋」以及各種「草莓季甜點」。（圖／台北喜來登提供）

▲「京町山本屋」推出冬季美味，從草莓紅到抹茶綠，8款精心打造的聖誕甜品系列。（圖／京町山本屋提供）

台北喜來登飯店內Buffet「十二廚自助餐廳」又有新主題，此次推出「北海道美食祭」，12月12日起推出道地北海道之味，菜色包含帶骨牛小排朴葉味噌燒、現做御好燒、海鮃酒粕燒等獨有菜色，還有蒸松葉蟹腳、豪華生魚片與握壽司等超過30道料理通通都可吃到飽，餐價最低為平日午餐每位1,490元+10%就吃得到。且為了搶攻年末聚餐商機，活動期間30人以上團體預訂再享最高8折優惠。此次台北喜來登Buffet「十二廚自助餐廳」推出「北海道美食祭」，完全針對海鮮控，像是大船入港「豪華海鮮船」，裡頭匯聚北海道各式海味，包括極鮮鮭魚、鮪魚、干貝等當季漁貨，呈現當地豐富的漁產與自然美味。而超人氣的松葉蟹此次推出「清蒸松葉蟹腳」，另有展現職人刀工的「鯛魚薄造」、炙燒牛肉握壽司、花捲壽司等。另還有來自各地的鄉土料理，好比源自飛驒的「帶骨牛小排朴葉味噌燒」鹹甜白味噌與朴葉香令人難忘。及札幌必吃美食「成吉思汗烤羊排」將羔羊排以數十種蔬果醃製後以鐵鍋炭烤出鮮嫩肉質，搭配ASAHI、札幌SAPPORO啤酒讓美味更上乘。來自渡島的「烏賊卷」以天然清酒粕醃漬，還有酒香醇郁的「海鮃酒粕燒」、以及魚鮮入味的「一夜干」等各地美味齊聚餐檯。更不容錯過北海道酒肴：海鮮南蠻漬、柳葉魚甘露煮、蟹腳山藥蒸、涼拌鱈魚肝、以及渡島特色-北海道烏賊卷等，搭配ASAHI生啤酒暢飲冬日絕配。鐵板區也有人氣國民美食「現做御好燒」，以及「香蟹奶油馬鈴薯」、「日式奶油白醬鮭魚」等。吃Buffet不容錯過的甜點區，則推出「薰衣草霜淇淋」、超人氣現點現做的「生乳舒芙蕾厚鬆餅」、融入北海道生乳的「乳酪奶霜雪鶴蛋糕」、北海道人氣伴手禮「蘭姆葡萄奶油夾心餅」等。台北喜來登十二廚「北海道美食祭」12月12日起，每日午、晚餐餐期推出，餐價為平日午餐每位1,490元+10%、平日晚餐每位1,590元+10%、假日午晚餐每位1,790元+10%。哈日族也別錯過「京町山本屋」推出的冬季美味，從草莓紅到抹茶綠，8款精心打造的聖誕甜品系列，滿足草莓控與抹茶控的味蕾，包括：宇治抹茶巴斯克乳酪蛋糕、山本屋聖誕甜點盒、抹茶草莓蒙布朗、抹茶草莓糰子、抹茶草莓拿鐵、草莓姬大福、草莓紅豆糰子，以及抹茶玄米茶糰子等，每一道都充滿節日愉悅與美味驚喜。「京町山本屋」特別還安排了兩場富有日本文化氣息的活動：12月29日手作「鏡餅」體驗，1月1日「杵臼搗麻糬」迎新年，讓民眾不僅能大快朵頤，不出國就能體驗日本的傳統新年習俗。