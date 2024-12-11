我是廣告 請繼續往下閱讀

元旦即將到來，因為非連假，高速公路局研判，當日多為短途單日旅遊旅次，或前往跨年活動後返回居住地旅次，預估交通量與平日相近。考量假期當日及前一日都會區周邊景點可能出現跨年或旅遊車潮，導致鄰近景點之高速公路路段出現局部壅塞情形，高公局規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。本次元旦為單一假日，因非民俗性假日，高公局預判，交通量與平日相近，另為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸主要功能，元旦當天將採單一費率收費，即打75折、無20公里免費，請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。高公局表示，用路人若參加跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況，並避免於跨年活動後疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。高公局也強調，民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。