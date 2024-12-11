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▲郭富城12月來台開唱，將帶來一系列金曲。（圖／小美工作室提供）

舞台王者郭富城將在27日至29日重返台北小巨蛋，一連展開3場演唱會，和台灣歌迷相聚。目前時間逐漸逼近，已進入最後緊鑼密鼓排演階段，不過郭富城和主辦單位今（11）日又加碼驚喜活動給期待已久的粉絲，只要在12月20日前購買演唱會門票，即有機會到後台和郭富城合照，每場幸運兒僅30人，因此主辦單位呼籲，還沒買到票的粉絲，可以把握和郭富城互動的機會。郭富城日前宣布來台開唱，3.3萬張門票在9月21日全面開賣，隨即吸引眾多粉絲進到售票網開搶，門票火速售完，印證了天王在台灣的超高人氣，有不少粉絲哀求主辦釋出更多門票或是加場。寵粉的郭富城和主辦單位商量後，決定將原本保留給贊助商的座位限量釋出，希望有更多粉絲可以共襄盛舉。今日稍早主辦單位又宣布好消息，只要粉絲在12月20日之前購票，不限票區票價，就有機會到後台與天王郭富城合照，預計每場將抽出30名幸運粉絲，3場就有90個名額，主辦將在12月24日公布名單。目前售票系統上仍有少量的保留席，還沒有買到票的粉絲，一定要把握最後機會。另外，主辦單位近日也釋出一系列郭富城金曲回憶殺影片，可以看到他剛出道時青澀又稚嫩的臉龐，搭配當時風靡全台的中文經典歌曲〈我想偷偷對你說我愛你〉、〈傷心的話留到明天再說〉等，讓所有歌迷再次陷入青春回憶裡，也讓人更期待年底即將到來的演唱會會有什麼精彩內容。