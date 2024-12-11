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美國職棒大聯盟（MLB）今（11）日，進行2025選秀樂透抽籤，最終華盛頓國民以10.2％的機率抽中隊史第三支狀元籤，榜眼和探花分別由洛杉磯天使和西雅圖水手獲得，大聯盟官方也評選出2025選秀會前5大熱門人選，其中最有機會成為選秀狀元的是前大聯盟好手Matt Holiday的二兒子Ethan Holliday。Ethan Holliday的哥哥Jackson Holliday在2022年MLB選秀被巴爾的摩金鶯選中，成為當年選秀狀元，弟弟Ethan Holliday也將在明年投入MLB選秀，Ethan Holliday身高193公分，體重88公斤，守備位置為游擊手和三壘手，目前就讀奧克拉荷馬州的Stillwater高中，大聯盟給Ethan Holliday的綜合評分為60分，左打的Ethan Holliday力量驚人，揮棒速度可以達到111英里（約178公里），大聯盟預計他未來將成為單季35轟且獲得大量保送的選手，但速度一般，進入大聯盟後守備位置將以三壘防區為主。排在Ethan Holliday之後的，是目前就讀德州農工大學的Jace LaViolette，LaViolette身高196公分體重103公斤，左投左打，守備位置是外野手，2023年是LaViolette在大學的第一個賽季，他繳出2成87打擊率，並敲出破球隊新生紀錄的21發全壘打，且LaViolette具有優異的選球能力，今年NCAA的68場比賽中，他選到64個保送，外界預估進入大聯盟LaViolette將以右外野防區為主，優異的跑速和臂力，將成為他打擊以外最大的武器。第三名是目前就讀佛羅里達州大的左投Jamie Arnold，今年10月的棒球國際友誼系列賽，Arnold入選美國代表隊，並在對上中華隊的比賽中掛帥先發，繳出四局無失分飆7K的表現，Arnold高中時期直球極速約148公里，進入大學後直球極速逼近156公里，均速則落在151-152公里之間，除直球外，滑球也是Arnold的武器之一，加上他類似側投的姿勢，有不少球評拿他與Chris Sale相比。目前就讀加州大學聖塔芭芭拉分校的Tyler Bremner則排在第四名，在大學前兩年Bremner先發後援兩頭跑，但他都繳出不錯的成績，Bremner直球均速為152公里，極速則是157公里，大聯盟球探預測進入大聯盟後，Bremner球速還有成長的空間，Bremner的另一大武器是變速球，在2024年打者面對Bremner變速球的揮空率達到46％，Bremner唯一的隱憂就是他的體力，目前他還沒有證明自己可以擔任一整個賽季的先發重任。排名第五的是就讀加州科洛納高中的Seth Hernandez，Hernandez曾幫助科洛納高中獲得全美高中邀請賽冠軍，並獲得MVP殊榮，Hernandez直球均速落在157-158公里之間，且擁有出色的變速球與轉速可達3000轉的12-6曲球，18歲的年紀加上出色的投球表現，Hernandez有望在2025大聯盟選秀會獲得更高的順位。