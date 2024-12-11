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還未上市就成為巨嬰、擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940），今（11）日首日除息，參考價9.48元。原本市場預期可望開盤填息，不料遇上台股回檔，早盤重跌230點，也使得00940受拖累，早盤以9.45開出後，盤中最低觸及9.43元，陷入貼息窘況。00940今（2024）年4/1募集期間，因採取月月配且最低10元就能入手，再加上以股神巴菲特投資邏輯為號招，吸引許多投資人爭相追捧，甚至為了申購出現「00940之亂」。正因如此受歡迎，還未掛牌上市，規模就已衝破1752億元，寫下台股ETF募集紀錄，更因此被笑說是還沒出生就已經長大的巨嬰。但00940自上市後，股價儘管在6月多有一度站回10元發行價，最高達10.39元，但不久後又隨即破發，最低還一度到8.76元，讓不少股東動搖，從曾經突破百萬人紀錄，到現在降至86.47萬人，再加上配息金額縮水至0.04元，更是被股東批1張從配50元降至40元，連超商咖啡都快買不起，而陸續下車。00940今日是第6度除息，每受益單位配發0.04元，持有一張領息40元，與前一次配息金額持平，股息預計明年1/2入帳。今日開盤後以9.45元開出，但隨後最低觸及9.43元，目前上下震盪，呈現貼息狀況。若相較昨日收盤價9.52元，股息殖利率0.42%、年息5.04%。