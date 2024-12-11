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▲近日一間名為「NAGOMI和食饗宴」的buffet餐廳受到討論，不少吃過的老饕都稱該家餐廳的「生魚片是buffet界最頂」。（圖/NAGOMI和食饗宴官網）

▲「NAGOMI」和食饗宴號稱是內行人才知道的日式buffet，目前全台僅有一間分店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NAGOMI和食饗宴的生魚片系列被許多饕客大讚「buffet界最好吃」，新鮮度高且吃起來油脂香味濃厚。（圖/Google評價）

台灣人非常愛吃buffet，多元性的食材選擇，成為許多三五好友聚餐的首選之地，近幾年隨著buffet品牌越來越多，定位也越趨明顯，像是要吃日式buffet、海鮮buffet總是會選旭集、漢來海港或者島語等等。近日許多網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet情報站」貼文指出「明年NAGOMI終於要開第二間，不用特別跑去中山區吃，貼文曝光後，不少老饕紛紛回應、「NAGOMI炸牡蠣真的好吃超推薦，飲料品質也很好，調酒也很好喝！」看到這裡，你是否覺得「NAGOMI和食饗宴」這間buffet讓你感到陌生？沒錯，，就像「漢來海港」與「島語」的關係一樣！NAGOMI和食饗宴主打的理念是「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」，，許多饕客吃過之後紛紛表示「服務員真的超級親切！東西也非常好吃，一定會回訪的好餐廳」、、「食材新鮮度品質真的很棒，尤其生魚片大概近幾年buffet吃過最好吃，非常推薦。」由於目前NAGOMI和食饗宴分店只有一間，因此訂位其實沒那麼容易，許多老饕都還在排隊，下回如果有來台北旅遊，或是住在台北且還沒吃過NAGOMI和食饗宴的民眾，有機會都可以朝聖看看囉！📍地址：台北市大同區南京西路62號4樓📍電話：02-2559-2258平日成人1380元/兒童690元；假日成人1780元/兒童890元平日成人1580元/兒童790元；假日成人1780元/兒童890元