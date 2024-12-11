台灣人非常愛吃buffet，多元性的食材選擇，成為許多三五好友聚餐的首選之地，近幾年隨著buffet品牌越來越多，定位也越趨明顯，像是要吃日式buffet、海鮮buffet總是會選旭集、漢來海港或者島語等等。而近日，一間名為「NAGOMI和食饗宴」的buffet餐廳受到討論，不少吃過的老饕都稱該家餐廳的「生魚片是buffet界最頂」，水準完全不輸給其他家。
近日許多網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet情報站」貼文指出「明年NAGOMI終於要開第二間，不用特別跑去中山區吃，身邊很多朋友都不知道這間，愛吃日料的真的不能錯過....生魚片水準真的非常高，炸蝦炸牡蠣這種基本的就不用說了，每次去都喝調酒喝得很開心，已經去吃不下5次還是會想回訪！推薦給大家啦！」
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「終於要開第二間店了！這間完全值得全台連鎖，日料愛好者天堂」、「同價位來看，海鮮類完全不輸給旭集跟島語！生魚片真的超好吃」、「生魚片都是濃濃的油脂香，第一次去吃就被驚艷到」、「生魚片跟壽司都超好吃，不愧是日料buffet始祖，食材選擇沒那麼多，但每一樣都很精緻好吃」、「NAGOMI炸牡蠣真的好吃超推薦，飲料品質也很好，調酒也很好喝！」
NAGOMI和食饗宴全台目前僅1間！內行人才知的日料buffet
看到這裡，你是否覺得「NAGOMI和食饗宴」這間buffet讓你感到陌生？沒錯，因為該間店目前全台僅有一家店面，位在台北捷運中山站附近，是在2022年所創立，是內行的吃貨或者北部的老饕才會知道的日式buffet！而它和知名日料buffet「欣葉」都是隸屬於「欣葉餐飲集團」，因此也有人稱NAGOMI和食饗宴是「升級版欣葉」，就像「漢來海港」與「島語」的關係一樣！
NAGOMI和食饗宴主打的理念是「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」，是業界首創導入女將文化服務，並且供應超過12種類別，包括生魚片、壽司、烤物、炸物、和菓子、調酒等百道和食料理，希望客人來用餐之後，都能帶著幸福以及滿足的笑容離開。
NAGOMI和食饗宴真實評價公開！明年台北插旗第2家店
而仔細看NAGOMI和食饗宴的Google評價，斬獲4.3顆星不錯的評分，許多饕客吃過之後紛紛表示「服務員真的超級親切！東西也非常好吃，一定會回訪的好餐廳」、「整體吃下來乾淨又舒服，服務員態度親切，最推壽司、手捲、生魚片、調酒跟炸牡蠣」、「欣葉中上級的日式自助餐廳，水準真的很高.....炸類跟生魚片實在太頂尖，完全像在日本吃的一樣」、「食材新鮮度品質真的很棒，尤其生魚片大概近幾年buffet吃過最好吃，非常推薦。」
由於目前NAGOMI和食饗宴分店只有一間，因此訂位其實沒那麼容易，許多老饕都還在排隊，但好消息是，新光三越信義新天地明2025年，A8確定插旗NAGOMI和食饗宴第二家分店，正式宣告加入台北信義區美食一級戰區。下回如果有來台北旅遊，或是住在台北且還沒吃過NAGOMI和食饗宴的民眾，有機會都可以朝聖看看囉！
🟡NAGOMI和食饗宴
📍地址：台北市大同區南京西路62號4樓
📍電話：02-2559-2258
📍午餐時段11:30-15:00
平日成人1380元/兒童690元；假日成人1780元/兒童890元
📍晚餐時段17:30-21:30
平日成人1580元/兒童790元；假日成人1780元/兒童890元
溫馨提醒：兒童100公分以下免餐費，酌收150元清潔費用；100公分至130公分半價；130公分以上全價計費；60歲以上客人享有95折優惠，以上價格需要酌收10%服務費。
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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「終於要開第二間店了！這間完全值得全台連鎖，日料愛好者天堂」、「同價位來看，海鮮類完全不輸給旭集跟島語！生魚片真的超好吃」、「生魚片都是濃濃的油脂香，第一次去吃就被驚艷到」、「生魚片跟壽司都超好吃，不愧是日料buffet始祖，食材選擇沒那麼多，但每一樣都很精緻好吃」、「NAGOMI炸牡蠣真的好吃超推薦，飲料品質也很好，調酒也很好喝！」
NAGOMI和食饗宴全台目前僅1間！內行人才知的日料buffet
看到這裡，你是否覺得「NAGOMI和食饗宴」這間buffet讓你感到陌生？沒錯，因為該間店目前全台僅有一家店面，位在台北捷運中山站附近，是在2022年所創立，是內行的吃貨或者北部的老饕才會知道的日式buffet！而它和知名日料buffet「欣葉」都是隸屬於「欣葉餐飲集團」，因此也有人稱NAGOMI和食饗宴是「升級版欣葉」，就像「漢來海港」與「島語」的關係一樣！
NAGOMI和食饗宴主打的理念是「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」，是業界首創導入女將文化服務，並且供應超過12種類別，包括生魚片、壽司、烤物、炸物、和菓子、調酒等百道和食料理，希望客人來用餐之後，都能帶著幸福以及滿足的笑容離開。
NAGOMI和食饗宴真實評價公開！明年台北插旗第2家店
而仔細看NAGOMI和食饗宴的Google評價，斬獲4.3顆星不錯的評分，許多饕客吃過之後紛紛表示「服務員真的超級親切！東西也非常好吃，一定會回訪的好餐廳」、「整體吃下來乾淨又舒服，服務員態度親切，最推壽司、手捲、生魚片、調酒跟炸牡蠣」、「欣葉中上級的日式自助餐廳，水準真的很高.....炸類跟生魚片實在太頂尖，完全像在日本吃的一樣」、「食材新鮮度品質真的很棒，尤其生魚片大概近幾年buffet吃過最好吃，非常推薦。」
由於目前NAGOMI和食饗宴分店只有一間，因此訂位其實沒那麼容易，許多老饕都還在排隊，但好消息是，新光三越信義新天地明2025年，A8確定插旗NAGOMI和食饗宴第二家分店，正式宣告加入台北信義區美食一級戰區。下回如果有來台北旅遊，或是住在台北且還沒吃過NAGOMI和食饗宴的民眾，有機會都可以朝聖看看囉！
🟡NAGOMI和食饗宴
📍地址：台北市大同區南京西路62號4樓
📍電話：02-2559-2258
📍午餐時段11:30-15:00
平日成人1380元/兒童690元；假日成人1780元/兒童890元
📍晚餐時段17:30-21:30
平日成人1580元/兒童790元；假日成人1780元/兒童890元
溫馨提醒：兒童100公分以下免餐費，酌收150元清潔費用；100公分至130公分半價；130公分以上全價計費；60歲以上客人享有95折優惠，以上價格需要酌收10%服務費。