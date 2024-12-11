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今年自由球員市場最大咖的重砲Juan Soto，近日確定和紐約大都會簽下15年7.65億美元合約，打破大谷翔平的史上最高薪紀錄，《紐約郵報》資深記者John Heyman透露，前東家洋基輸掉這場「Soto爭奪戰」是因為不願意打破先例給Soto一套房。Heyman撰文表示，一些人可能會認為，Soto選擇大都會是因為錢，毫無疑問這是重要因素。據悉，Soto希望為未來的球員設立市場基準，並確保獲得他認為符合市場價值的報酬。「我們無法得知在報價完全相同的情況下，Soto更偏愛哪支紐約球隊，但他和大都會老闆Steve Cohen和總經理David Stearns兩度會面留下深刻印象，這也起到不小作用，相信這兩人能將球隊帶入國聯冠軍賽，能夠和歷史勁敵洋基競爭。」Heyman透露一直以來，大都會的報價都只是略微領先，可能是相對較小的因素促成了最終結果，這些附加條件包括，大都會簽約金給出7500萬美元（洋基6000萬美元）、條款中的逐步加薪機制（使總價可達8.05億美元）、無交易條款、無遞延支付（洋基隊同樣無遞延支付）、第五年退出選項（屆時Soto年滿30歲），以及為Soto家人提供的專屬套房，可能幫助大都會隊贏得了這場競爭。洋基提出了高達7.6億美元的報價，他們不應被責怪沒有在這場爭奪戰中盡力，但洋基也在是否提供房屋的問題上堅定立場，洋基認為，既然Aaron Judge需要自付房屋費用，甚至Derek Jeter也曾支付過，他們不能為Soto打破先例，洋基願意提供折扣補助，但不能破例。而大都會老闆Cohen面對房子問題幾乎未多做考慮。對此，球迷持正反兩面意見，有人嘲諷Soto已經賺很多錢了，還要求一套房，不能自己付錢嗎，也有球迷不滿洋基，就只是一套房子，Soto價值更高等評論。