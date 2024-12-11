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2022年，新竹正義輪胎行屋主次子陳彥翔，縱火造成8名家人死亡悲劇，一審陳彥翔遭判死刑，今（11）日高院二審判決出爐，陳彥翔因符合自首要件，因此依殺人等罪判決無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。而本案件，也是憲法法庭判決死刑合憲，限縮死刑適用條件後，首件一審判死，上訴二審宣判的案件。判決書指出，陳彥翔因認為在家中沒有發言地位，曾有兩三次和父母起口角時，揚言要放火燒屋，2022年6月15日晚間9時40分，陳彥翔因輪胎行分配問題和洗碗問題，又和父母發生口角，陳自覺被父親輕視，也認為揚言要燒毀輪胎行，不被家人當一回事，受到父母言行刺激，他為了證明敢付諸實行，因此攜帶空寶瓶外出購買20.35公升的汽油，返家後，將三桶汽油潑灑在輪胎行內外地板，再以打火機點燃廚房紙巾丟擲，火勢迅速延燒，導致4名大人、4名小孩葬身火海的悲劇。去（2023）年9月一審時，新竹地院認為陳彥翔罪無可逭，還矢口否認犯行，判處死刑，不過二審判決逆轉的原因，高院合議庭法官認為，陳彥翔所犯為最嚴重之犯行，應予最嚴厲的處罰，但縱火後，警消獲報到場，還未發現是縱火時，陳彥翔即向警消坦承自首縱火，並且哭求警消趕快進場救他無意殺害的妻子與3子女，警方才得以立即將人逮捕，加快後續的案件偵辦，因此符合刑法第62條前段自首要件，，減刑為無期徒刑。法官審酌陳彥翔的犯罪動機、目的、犯罪時所受刺激、犯罪手段等，認為他行為手段特別殘酷，已達死刑程度，但參酌他的生活狀況、品行、智識程度及犯後態度等，以及他在自首時顯露懊悔、自責，甚至向警員借槍自盡等情，認為他自首並非是為了減刑，也並非迫於情勢不得不承認，因此難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，而依刑法第62條前段自首的規定，依法減輕其刑，改為無期徒刑。全案可上訴。