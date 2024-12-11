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▲傑米福克斯拍攝電影《重返行動》時，某天頭痛不舒服，本想吃藥緩解疼痛感，沒想到卻直接昏倒在地。（圖／取自傑米福克斯 IG）

56歲的奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）去（2023）年4月傳出病危消息，不過當時並未公開病因，近日他在脫口秀中透露，自己去年因腦出血導致中風，緊急在醫院動手術才保住一命，術後20天他也完全喪失記憶，更哽咽說「停止這該死的玩笑吧！」傑米福克斯近日在脫口秀節目《Jamie Foxx: What Had Happened Was...》中回憶去年4月拍攝《重返行動》時，某天頭部突然劇烈疼痛，向朋友要了一顆止痛藥，沒想到藥還沒拿到手人就先倒下了，接著不記得後來20天發生的事，而朋友則是緊急帶他就醫，不過醫生只幫傑米福克斯注射一劑皮質類固醇就讓他回家。沒想到傑米福克斯回家後被家人發現不對勁，四處尋醫，最終找到一家可以信賴的醫院，醫生檢查完後表示「傑米福克斯是因為腦出血導致中風，需要立即開刀，否則他可能會死亡」，雖然最後手術成功，但至今未找到病因。傑米福克斯表示，對於手術完成後的20天完全沒有記憶，但醒來後發現自己坐在輪椅上，無法行走，當時心裡疑惑為何自己會坐在輪椅上，講到此處傑米福克斯情緒激動，哽咽含淚表示，「我當時想著停止這該死的玩笑吧！」