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總統賴清德結束出訪返台，《路透社》報導，台灣國安人士透露，中國最近可能對台發動軍演。資深媒體人陳揮文批評，國安人士已經兩次透過《路透社》放話，說中國要對台軍演，但結果都槓龜，總統府應該跟解放軍道歉。陳揮文在節目《飛碟晚餐陳揮文時間》說，前總統蔡英文時代，要找外媒放話通常是找英國《金融時報》，賴清德不想跟蔡英文一樣，所以找了《路透社》，賴清德出訪之前，各報都報導中國恐將發動「聯合利劍C」的消息，而在賴清德出訪近尾聲即將返台時，又有一篇傳出中國要軍演的報導出現，到底是哪個國安人士放話？為什麼都是路透社？陳揮文批，路透社兩次幫賴清德的國安團隊放話，兩次都槓龜，這樣亂造謠，已經要被關4年了，要嚴厲譴責，淪為賴清德放話的管道。陳揮文也提到，中國劃設7個空域保留區，但都超過海峽中線到浙江以北去了，跟台灣有什麼關係？國防部還要成立因應中心？到底要幹嘛？