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前立法院長王金平日前拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，慘遭民進黨立委沈伯洋痛批，這就是「一國兩制」的概念。對此，王金平今（11）日受訪時罕見動怒，「那裡面跟一國兩制有什麼關係？那裡面跟一中原則、一個中國有什麼關係？」這麼厲害就趕快想解方。王金平日前提出兩岸新論述，主張，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。卻遭民進黨立委沈伯洋痛批，這就是「一國兩制」的概念，假使真要一國兩制，就要跟中國簽訂相關合約，但對岸根本不會遵守，他認為台灣就是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，不要再用話術欺騙台灣人。對此，王金平今天拜會國民黨團前受訪時提及，那是一個人講話，痛批「叫他請他講出他要怎麼做！才能夠來解決國內和諧，才能夠解決兩岸和平的問題」。王金平喊話，請他說出來，不要光是自己一句、兩句想法就直接講出來，民進黨中央、陸委會都沒有講什麼，「你們不要憑一個人的簡單幾個字，就以為整個是這樣子，不是的」。「那裡面跟一國兩制有什麼關係？那裡面跟一中原則、一個中國有什麼關係」，王金平喊話，請大家去深入研究一下，真正要批評的人，希望他能夠講出一個國內要怎麼做，怎麼促進國內的團結，怎麼解決國內的紛爭。王金平也說，今天下午立法院長韓國瑜不是要召集協商嗎？不要光是只有批評，更改用台語痛罵「你們這麼厲害，就趕快想一個可解決國內政治紛爭對立的問題，這麼嚴重的衝突還不想要解決？就要這樣繼續下去嗎？」國內都不能和諧了，又要怎麼推動兩岸和平。