曾演過瓊瑤《婉君表妹》的俞小凡今（11）日現身陽明山花葬區送別瓊瑤，俞小凡淚訴過去瓊瑤對她的照顧，「她是心思滿細膩的人，一生追求完美，她寫這麼多愛情故事，讓我體會到愛情浪漫，或許她已經幻化成蝴蝶，飛向彩虹、平先生的身邊。」她也回憶道，1989年在北京拍戲時，正逢六四天安門事件，「情況非常危急，她（瓊瑤）很照顧我們、把演員都保護得很好。」

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俞小凡淚送瓊瑤　曝35年前暖心提拔

俞小凡透露去年在松菸的活動還有見到瓊瑤，「那時候感覺都很正常，很平順的情況下，不會想到（輕生），聽到的時候滿難過的，非常震驚，但祝福她，她這一輩子非常完美，衷心祝福一路好走。」

俞小凡也回憶當初在北京拍戲，正逢六四天安門事件，情況非常危急，瓊瑤將演員都保護得很好，「她很照顧我們，三餐都顧到，幫我們請廚師，天冷也送羽絨服，很貼心，35年了我都還記得。」

俞小凡也感謝瓊瑤的提拔，直呼，「雖沒常見，但心裡沒忘記過瓊瑤姐，她在生前就聽過她這樣講（花葬），當時感覺是沒有那麼深刻，現在了解花葬對她來說，也許是最合適、也最想要的。」

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
瓊瑤小檔案

本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎 



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