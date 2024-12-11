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▲彭愛佳曾是中視主播，後來轉為內勤持續在中視工作。（圖／翻攝自中視YouTube）

前中視新聞主播、現任中視新聞部副總經理彭愛佳爆出職場霸凌下屬，據傳彭愛佳個性火爆，在當上主管後更經常對同事、下屬言語羞辱、咆哮，把「去死」、「混蛋」等字眼掛嘴邊，導致好幾名同仁離職，甚至有人出現失眠、手抖症狀，必須求助身心科。目前中視則未對此事回應。職場霸凌之火燒進電視台，據《鏡週刊》報導，有中視離職員工拿錄音檔爆料，稱彭愛佳經常在電視台飆罵同仁，聲音大到可以穿透到上下2層樓，口頭禪包含「去死」、「混蛋」或是三字經，讓中視同事都不堪其擾。爆料者說甚至有員工被彭愛佳逼到失眠要看身心科吃藥才能睡，還有中階主管距離65歲退休年齡剩不到一年時間，寧願直接離職也不想再跟彭愛佳共事。據悉，彭愛佳的丈夫是涉嫌收賄的前行政院祕書長林益世，夫婦二人在2017年案件曝光後，曾一起出庭接受調查，後來彭愛佳被判無罪。據傳當時彭愛佳離開主播台，個性有收斂一陣子，後來被中視升為採訪主任又故態復萌；還有同仁指控彭愛佳相當專制，審理新聞時非常主觀，曾直接對同仁說，剪國際新聞片段不要把黑人剪進去，因為「髒髒的，不好看！」言詞間充滿歧視之意。報導稱曾有同仁向提拔彭愛佳的中視董事長胡雪珠提過彭愛佳的霸凌舉動，但胡雪珠只要大家忍耐，甚至繼續將彭愛佳升職從採訪主任、總監到副總經理的位置；還有同仁說其實彭愛佳也會對胡雪珠嚷嚷，背後似乎有更大的靠山。不過針對以上種種指控，中視目前都沒有回應。