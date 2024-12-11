道奇誓言要爭奪佐佐木朗希！23歲的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，被譽為擁有世界第一的速球，發展潛力很被看好，據傳受到大聯盟的30支球隊關注。近日的大聯盟冬季會議中，洛杉磯道奇棒球營運總裁Andrew Friedman，在受訪時就明確表示，佐佐木朗希是他們優先鎖定的球員，並且喊話：「我們相信他可以成為世界最強的投手。」
想讓道奇輪值更豪華 目標放在日籍強投
佐佐木朗希不僅年輕，更因為從高中時期就能飆出火球，被冠上「令和怪物」綽號，最快球速曾來到165公里，被看好具備十足的發展潛能。但由於佐佐木朗希為23歲，合約須受限於國際簽約金規則，至少要在1月15日後才能再次進行合約談判。
儘管日前才和賽揚強投Blake Snell簽下5年合約，不過道奇營運總裁Andrew Friedman表示，我永遠不會對於球隊的深度感覺良好，並且在談到佐佐木朗希時，説：「他是我們優先鎖定的主要球員，我們會盡力去追求他，我知道其他球隊也會跟我們一樣。」
而關於佐佐木朗希，Andrew Friedman發表看法說道：「他的身體素質驚人，有相當具威脅性的速球，他曾說過自己想成為世界上最強的投手，我們相信他有能力達成這個目標。」
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佐佐木朗希不僅年輕，更因為從高中時期就能飆出火球，被冠上「令和怪物」綽號，最快球速曾來到165公里，被看好具備十足的發展潛能。但由於佐佐木朗希為23歲，合約須受限於國際簽約金規則，至少要在1月15日後才能再次進行合約談判。
儘管日前才和賽揚強投Blake Snell簽下5年合約，不過道奇營運總裁Andrew Friedman表示，我永遠不會對於球隊的深度感覺良好，並且在談到佐佐木朗希時，説：「他是我們優先鎖定的主要球員，我們會盡力去追求他，我知道其他球隊也會跟我們一樣。」
而關於佐佐木朗希，Andrew Friedman發表看法說道：「他的身體素質驚人，有相當具威脅性的速球，他曾說過自己想成為世界上最強的投手，我們相信他有能力達成這個目標。」