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道奇誓言要爭奪佐佐木朗希！23歲的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，被譽為擁有世界第一的速球，發展潛力很被看好，據傳受到大聯盟的30支球隊關注。佐佐木朗希不僅年輕，更因為從高中時期就能飆出火球，被冠上「令和怪物」綽號，最快球速曾來到165公里，被看好具備十足的發展潛能。但由於佐佐木朗希為23歲，合約須受限於國際簽約金規則，至少要在1月15日後才能再次進行合約談判。儘管日前才和賽揚強投Blake Snell簽下5年合約，而關於佐佐木朗希，Andrew Friedman發表看法說道：「