我是廣告 請繼續往下閱讀

AI伺服器大廠美超微陷財務疑雲，日前經那斯達克交易所同意將年報、季報文件繳交期限至明年2月25日，在此之前仍維持上市狀態。執行長梁見後表示，美超微有信心不會被那斯達克交易所下市，必會在明年2月期限前完成申報文件。不過昨（10）日公司股價卻因美超微仍有被那斯達克100指數剔除的危機，下挫逾8%。近幾個月，美超微財務疑雲不斷，昔日的「AI妖股」頃刻之間跌落神壇。由於無法如期提交財報，遭那斯達克交易所警告下市期限為11月18日，所幸全球第五大會計網絡BDO國際的美國成員所BDO USA出面背書，接手處理財報簽證，美超微6日發布聲明指出，已收到那斯達克交易所通知，延期至明年2月25日前補交財報，在此之前免遭下市處分。市場關注美超微能否安全下莊？那斯達克交易所將在13日公告那斯達克100指數成分股的增減結果，彭博分析師最新報告指出，美超微仍有被那斯達克100指數剔除的危機，可能會被Palantir或是微策略（MicroStrategy）取代。受此消息影響，美超微10日股價大跌8.2%，以40.54美元作收。執行長梁見後於路透舉辦的NEXT活動中，接受媒體訪問表示，有信心美超微股票不會被那斯達克交易所下市，且公司會在明年2月期限前，完成所需的申報文件。針對是否有可能會被踢出那斯達克100指數成分股的疑慮，梁見後則無對此評論。