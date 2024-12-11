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日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希挑戰大聯盟舞台，昨天正式啟動入札程序，道奇教練Dave Roberts婉拒回答有關佐佐木朗希的問題，不過洋基教頭Aaron Boone沒在客氣，直接公開招募，「沒有比紐約更適合他的地方了。」大讚他能在這裡成為王牌投手。Roberts去年受訪時透露和大谷翔平團隊接觸的細節，傳出後來被球團高層訓斥，今年學乖了，被問到佐佐木朗希的話題時，僅說了知道開始啟動入札程序，並說他很有天賦，更多提到洛杉磯和道奇都是很適合日本球員的地點和球隊。「沒有地方比紐約穿條紋衣更好。」Boone則直接公開招募並稱讚，「他還能持續成長，毫無疑問，他是一位有潛力在大聯盟佔據優勢的先發投手，對我們來說，他是一位有機會在這裡成長為王牌投手的球員。這種級別的天賦，我們拭目以待。」入札程序自10日早上8點（美東時間）開始有45天的談判期，佐佐木朗希的經紀人Joel Wolfe透露，目前已經有超過20支球隊表達興趣，並強調他對於在美國東岸打球並沒有任何問題。