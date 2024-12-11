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台北、上海雙城論壇預計17日舉行，傳出因解放軍圍台操演，不排除喊停雙城論壇。對此，前立法院長王金平今（11）日喊話政府「再審慎思考一下」，在這種緊張時刻，多一份交流是堆積兩岸的善意。王金平今天上午拜會國民黨團，由國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇接見，針對宗教相關修法交換意見。會前對於雙城論壇恐喊卡，王金平受訪時表示，能夠多一份交流，彼此多建立一份情感，就多一份互相了解、減少誤會，在這種緊張時刻，政府應該還是要再審慎思考一下，多一份交流是堆積兩岸的善意。另外，前總統馬英九今天宣布18日至26日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動。而王金平上周提出兩岸新論述「兩岸治權互不隸屬、主權同而不分」被視為爭兩岸話語權。王金平回應，他從來不會想這個問題，做他該做的事，為兩岸和平、國內團結，兩岸互相堆積更多善意，不會為個人名利，不會去爭名、爭位置、爭頭銜，一心一意為國內團結、兩岸和諧奉獻。