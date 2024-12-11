我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市府聯合超商業者阻絕詐騙包裹SOP。(圖／北市府法務局提供)

跨境網購詐騙案件層出不窮，其中超商貨到付款服務近年已成為境外網購詐騙常用途徑，為了杜絕詐騙包裹，北市府與7-ELEVEN、全家及萊爾富等超商業者合作，強化境外詐騙包裹之退款機制，透過公私協力共同打擊詐騙、進一步保障消費者權利。台北市長蔣萬安本週主持台北市政府治安會報中，會中頒獎表揚7-ELEVEN、全家及萊爾富超商，感謝三家超商積極配合台北市政府打詐政策。蔣萬安表示，跨境網購詐騙案件層出不窮，其中超商貨到付款服務近年已成為境外網購詐騙常用途徑，耗費大量社會成本、檢調偵查等行政、司法資源。本次台北市政府特與超商業者共同強化境外詐騙包裹防制措施，透過簡化受理流程，降低民眾申訴門檻，並透過金流保管，使消費者的財產損害獲得實質填補，同時墊高詐團之詐騙成本，致力打擊網路詐騙、保障消費者權益。蔣萬安表示，詐騙已是全台共同面臨的最大挑戰，特別感謝三家超商與北市府聯手推動本案，透過公私協力，全面構築更安全的網路消費環境，三大超商均設立於台北市，本次由北市率先促成本案，並且透過全台綿密之超商門市網絡，可讓全國的消費者均受惠於本服務。北市警察局也將持續台北地檢、士林地檢密切合作，共同打擊犯罪、防制詐騙。法務局連堂凱局長說明，雖各超商原先已自行建置客服電話，惟消保官仍接獲民眾反映超商之受理程序門檻過高、程序過於繁瑣、未確實獲得退款、退款時程冗長、流程不透明等，經法務局多次協調，終獲超商承諾三項進展:1、明確類型：就幽靈包裹及空包裹，明確保障消費者可於7日內申請退款；2、流程簡化：由超商建置單一窗口，提供友善受理程序，不再強制要求消費者先至警檢單位報案或提告，且於確認後最慢10個工作日內完成退款，並提供消費者查詢處理進度；3、掌控金流：由超商協調暫扣爭議款項，以確保消費者貨款，提升交易安全。連堂凱進一步指出，推行本案能有效降低民眾遭詐騙所生損失，本次各超商除均做到前述三項內容外，其實各家的機制也是各有亮點，例如7-ELEVEN退款最迅速，於確認後3日內保障退款；全家則是有提供門市寄回包裹，使消費者無須被動等待廠商收貨；萊爾富則與廠商簽訂防詐保證金條款，若廠商未處理，可由萊爾富逕行退款予消費者。7-ELEVEN表示，透過門市、官網、社群等線上線下合力推動反詐，領先同業推出「安心取」服務，藉由門市端預防性宣導、24小時安心取線上申訴平台兩大策略，打造全台最綿密的安心網購服務網絡。全家表示，如遇疑似爭議包裹，可透過「爭議包裹退貨申請平台」線上申請，並於全家寄出退貨包裹。經審核後即可退款，全力配合警政署協助全民識詐、阻詐、退詐。萊爾富表示，積極加入防堵詐騙的行列，並透過「詐騙案件申訴平台」及「門市端預防性宣導」協助防範詐騙包裹，攜手全民一同打詐。