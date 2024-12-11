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前立法院長王金平日前提出兩岸新論述，當時認為九二共識「提也不是，不提也不是」。王金平今（11）日再表態，自己以前也肯定九二共識是兩岸穩定和平的定海神針，不過，「現在因為政府都在否定九二共識，那你現在再提它有什麼用？」王金平今天上午拜會國民黨團，由國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇接見，針對宗教相關修法交換意見。王金平會前受訪時提及，他不是說九二論述怎麼樣，自己以前也一直肯定九二共識就是兩岸穩定和平的定海神針，最起碼那八年（馬政府時代）都是，「現在因為政府方面也都在等於否定九二共識，那你現在再提它有什麼用？」王金平認為，有好想法就盡量提出來，他這次提出「兩岸治權互不隸屬、主權同而不分」，是另一個框架，這框架裡面要有更多的元素、資料能夠堆積進去，才能落實這樣一個理念，所以他提出的是一個框架，大家好好的去堆積善意。王金平表示，交流一定要必要，彼此間尋求如何融合，台灣也能獲得安全、安定，兩岸都能夠有一個穩定的和平狀態，共求中華民族的繁榮，這就是他基本的目的，希望大家了解。王金平強調，他講過的話，大家都可以用自己的意見來批評，但希望批評的人，好好的認真的把他所提的致詞內容詳細的、深入的去了解以後再說吧。