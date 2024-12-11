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今（11）日凌晨近5時，台南市東區樹林街一段一間3樓店面住宅突發火警，警消獲報立即出動15車、33人趕抵現場灌救，黃姓屋主一家3口在消防人員的線上指引下，躲在2樓房間關門就地避難，現場為2層樓鐵皮加蓋建築物，起火點疑似位於1樓魚缸及機台，所幸警消救援下屋主3人均脫困，有2人因吸入濃煙身體不適送醫治療，無生命危險，詳細起火原因待釐清。今天清晨4點48分，消防局119救災救護指揮中心獲報，東區樹林街一段發生民宅火警，共有3人受困於二樓房間，消防人員先線上指引民眾關上房門就地避難等待救援，並派遣15車33人到場滅火，起火住宅1樓為磨刀店，2、3樓為民宅，1至3樓都有煙。警消接觸到受困民眾後，立即提供逃生面罩給黃姓屋主一家3人，其中，54歲黃母、26歲兒子疑因吸入濃煙身體不適，分別被送往成大醫院治療，所幸無生命危險，本起火警燃燒面積約0.5平方公尺，詳細財損、起因尚待火調釐清。