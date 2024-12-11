林心如今（11）日一早6點多就到二殯送別瓊瑤，也ㄧ路跟到陽明山花葬，送瓊瑤最後一程，約11點20分結束花葬儀式後，僅說「謝謝」就上車離開。而花葬入土儀式由瓊瑤的兒子完成，媳婦何琇瓊在獻花時忍不住落淚。
瓊瑤花葬林心如跟全程 媳婦泣不成聲
瓊瑤今早在二殯舉行家祭，火化後和丈夫長眠在陽明山臻善園花葬區，約11點15分，由兒子將其骨灰安置在花葬區，家屬3鞠躬後，開放粉絲獻花悼念，媳婦獻花時也泣不成聲，林心如則相當重情重義，一路跟到儀式結束，親眼見瓊瑤入土後才離開，也對媒體道謝。
另外，過去曾演過瓊瑤《婉君表妹》的俞小凡也到場哀悼，受訪時忍不住哽咽落淚，「她是心思滿細膩的人，一生追求完美，她寫這麼多愛情故事，讓我體會到愛情浪漫，或許她已經幻化成蝴蝶，飛向彩虹、平先生的身邊。」她也回憶道，1989年在北京拍戲時，正逢六四天安門事件，「情況非常危急，她（瓊瑤）很照顧我們、把演員都保護得很好。」
古巨基本來想堅持到場，但因為轉機花時間，怕延誤到長沙工作，被團隊勸退。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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瓊瑤今早在二殯舉行家祭，火化後和丈夫長眠在陽明山臻善園花葬區，約11點15分，由兒子將其骨灰安置在花葬區，家屬3鞠躬後，開放粉絲獻花悼念，媳婦獻花時也泣不成聲，林心如則相當重情重義，一路跟到儀式結束，親眼見瓊瑤入土後才離開，也對媒體道謝。
另外，過去曾演過瓊瑤《婉君表妹》的俞小凡也到場哀悼，受訪時忍不住哽咽落淚，「她是心思滿細膩的人，一生追求完美，她寫這麼多愛情故事，讓我體會到愛情浪漫，或許她已經幻化成蝴蝶，飛向彩虹、平先生的身邊。」她也回憶道，1989年在北京拍戲時，正逢六四天安門事件，「情況非常危急，她（瓊瑤）很照顧我們、把演員都保護得很好。」
古巨基本來想堅持到場，但因為轉機花時間，怕延誤到長沙工作，被團隊勸退。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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