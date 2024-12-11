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美國職棒大聯盟（MLB）今（11）日舉行2025選秀樂透抽籤，最終華盛頓國民以10.2％機率獲得狀元籤，去年獲得狀元籤匹茲堡海盜則是獲得第六順位，回顧過去5年的選秀狀元，5名選手都已踏上大聯盟舞台，其中表現最掙扎的是底特律老虎在2020選秀會選進Spencer Torkelson，和匹茲堡海盜的Henry Davis。近五年的大聯盟選秀會，巴爾的摩金鶯和匹茲堡海盜各抽中兩次狀元籤，底特律老虎則是在2020年抽中狀元籤。金鶯在2019年選秀會選中的狀元是Adley Rutschman，Rutschman在2019年大學賽季繳出4成11打擊率，17轟58分打點的成績，左右開弓且具有長打能力的捕手，自然成為選秀狀元熱門，最終Rutschman在第一輪第一順位被金鶯選中，並在2022年登上大聯盟，迅速成為球隊的主戰捕手，今年Rutschman繳出2成50打擊率，19轟、79分打點，也幫助金鶯闖進季後賽。2019年後金鶯在2022再度抽中狀元籤，這一次他們選進全美眾所矚目的Jackson Holliday，Jackson Holliday是前大聯盟好手Matt Holliday的大兒子，在高中階段展現出優異天賦，在2022年被金鶯選中後，在今年踏上大聯盟舞台，前10場總計34個打數僅敲2安，隨後被降回3A，但在8月重返大聯盟後表現逐漸加溫，最終賽季結束留下1成89打擊率，5轟的表現，以目前21歲的年紀，未來仍值得期待。匹茲堡海盜近5年抽中兩次狀元籤，並選進捕手Henry Davis和投手Paul Skenes，Davis大學就讀路易斯威爾大學，在大學的最後一個賽季，Davis留下3成70打擊率、15轟48分打點的表現，由於具有長打能力且是捕手，Davis吸引海盜目光，最終在2021年選秀會被海盜選中成為狀元，但登上大聯盟後，表現可說是相當掙扎，今年在大聯盟出賽37場，打擊率是慘淡的1成44，1轟。海盜在去年選進Skenes，經過短暫一年的小聯盟之旅後，Skenes在今年登上大聯盟，並大殺四方，今年賽季繳出11勝3敗，防禦率僅1.96的成績，季後獲得今年國聯新人王寶座，正式成為海盜新生代王牌。老虎在2020年選秀會以狀元籤選進Torkelson，Torkelson大學三年共敲出57轟，且打擊率都在3成以上，被評選為當年最佳新秀，加盟老虎後，Torkelson在小聯盟也繳出統治級表現，老虎選擇在2022年將他升上大聯盟，但Torkelson的表現相當掙扎，今年曾一度被降回3A，今年賽季最終留下2成19打擊率、10轟的表現，若未來表現持續低迷，恐將被老虎放棄。