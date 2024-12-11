Lillard末節爆發助公鹿闖NBA盃4強！NBA今（11）日迎來NBA盃8強戰的首場賽事，由密爾瓦基公鹿出戰奧蘭多魔術，儘管魔術主力球星Paolo Banchero、Franz Wagner雙雙缺陣，仍展現一定纏鬥實力。雙方維持拉鋸直到決勝節，公鹿才靠著Damian Lillard化身「第四節先生」，單節砍下15分，幫助球隊以114：109險勝魔術，連續2年都挺進NBA盃4強。
公鹿雙星連線 Lillard末節跳出救援
儘管魔術缺乏主力球星，但以防守為主的球隊體系，仍讓公鹿無法取得大量領先，前2節打完，公鹿以60：59些微領先魔術。不過進入第三節後，魔術進攻停滯，且外線11投僅1中，反觀公鹿的「字母哥」Giannis Antetokounmpo頻繁進攻內線得手，在該節將分差拉開，帶著8分領先進入決勝節。
比賽末節，公鹿一度被魔術追平且超前比分，但在讀秒階段時，雙星之一的Damian Lillard跳出砍分，先是在倒數52秒時飆進追平的三分球，隨後又靠著快攻上籃並和字母哥6罰皆中，最終在單節砍下15分的表現下，率領公鹿以114：109擊敗魔術，驚險守下勝利。
字母哥本場砍下全場最高的37分，外加7籃板、4阻攻，而Damian Lillard則貢獻28分、9助攻。在魔術部分，Jalen Suggs砍下全隊最高的32分、9籃板、1助攻、4抄截，板凳出發的Anthony Black也攻進17分，可惜在缺乏主力的狀況下，無緣闖入NBA盃4強。
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儘管魔術缺乏主力球星，但以防守為主的球隊體系，仍讓公鹿無法取得大量領先，前2節打完，公鹿以60：59些微領先魔術。不過進入第三節後，魔術進攻停滯，且外線11投僅1中，反觀公鹿的「字母哥」Giannis Antetokounmpo頻繁進攻內線得手，在該節將分差拉開，帶著8分領先進入決勝節。
比賽末節，公鹿一度被魔術追平且超前比分，但在讀秒階段時，雙星之一的Damian Lillard跳出砍分，先是在倒數52秒時飆進追平的三分球，隨後又靠著快攻上籃並和字母哥6罰皆中，最終在單節砍下15分的表現下，率領公鹿以114：109擊敗魔術，驚險守下勝利。
字母哥本場砍下全場最高的37分，外加7籃板、4阻攻，而Damian Lillard則貢獻28分、9助攻。在魔術部分，Jalen Suggs砍下全隊最高的32分、9籃板、1助攻、4抄截，板凳出發的Anthony Black也攻進17分，可惜在缺乏主力的狀況下，無緣闖入NBA盃4強。