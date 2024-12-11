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Lillard末節爆發助公鹿闖NBA盃4強！NBA今（11）日迎來NBA盃8強戰的首場賽事，由密爾瓦基公鹿出戰奧蘭多魔術，儘管魔術主力球星Paolo Banchero、Franz Wagner雙雙缺陣，仍展現一定纏鬥實力。儘管魔術缺乏主力球星，但以防守為主的球隊體系，仍讓公鹿無法取得大量領先，前2節打完，公鹿以60：59些微領先魔術。比賽末節，公鹿一度被魔術追平且超前比分，在魔術部分，Jalen Suggs砍下全隊最高的32分、9籃板、1助攻、4抄截，板凳出發的Anthony Black也攻進17分，可惜在缺乏主力的狀況下，無緣闖入NBA盃4強。